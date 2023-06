Luego de que la Justicia de Brasil decidiera en mayo absolver a Juan Darthés en el juicio que le inició Thelma Fardín por el delito de abuso sexual y violación cuando la actriz era menor de edad, el actor planea regresar a las redes sociales con un video en el que agradecería a su familia, abogados y allegados por el apoyo y la contención durante el proceso.

Así lo confirmó al programa Mañanísima el abogado de Darthés, Fernando Burlando, aunque aclaró que el artista "estaba evaluando la situación". Se trataría de la primera aparición pública del actor desde la última entrevista que le concedió a Mauro Viale en 2018.

El abogado indicó que luego de esta semana se filtrara que el artista de 58 años tenía intenciones de reaparecer públicamente en las redes con un mensaje, Darthés analizó dar marcha atrás con ese plan.

"Te voy a contar algo: Juan, ayer, después del anuncio que se hizo de este video, no quedó conforme con las cosas que se dijeron. Él, con ese comunicado, lo que quería hacer era agradecerle a la gente que confió en él", explicó Burlando.



Asimismo, señaló que Darthés "sabe que esto va a generar un rebote y una situación de que se comenten muchas cosas", por lo que habría decidido evaluar la situación. "Sí, es una alternativa que tal vez, ese comunicado que iba a hacer, no lo haga. Él no quiere provocar a nadie", puntualizó.

Juan Darthés iniciaría acciones legales contra Thelma Fardín

En este contexto, el panelista del programa Intrusos Pablo Layus reveló esta semana que, además de planear la grabación de un video para agradecer a sus seres queridos "y a mucha gente más" que creyó en su palabra, Darthés querría "hacerle un pedido a Thelma, que es muy polémico".

Según anticipó, el actor utilizaría este recurso para comunicar las acciones legales que iniciaría contra Thelma Fardín y autoridades de renombre que forman parte del Gobierno nacional.

“Personas que habían culpado a Darthés en los medios, en expresiones o en sus actos. Él podría ir contra ellos”, detalló. Una de las posibles personas denunciadas según el panelista sería la vocera presidencial Gabriela Cerruti, quien habría referido al actor como culpable del delito por el que se lo imputó.

Y disparó: “Lo que me sorprendió es que le pediría a Thelma que devuelva todo el dinero que cobró los últimos tiempos en este papel de víctima de un delito que no se cometió, y que se lo done a una fundación”, añadió el periodista de espectáculos sobre las intenciones del actor.

No obstante, Fernando Burlando contó en Mañanísima que "no está en el espíritu de Juan iniciar, por ahora, acciones legales" contra Thelma Fardín. "Es por ahora lejano, hay que esperar que quede firme el fallo, para poder entrar a evaluar este tipo de situaciones", aclaró.

En tanto, el abogado aseguró que no cree que Darthés vuelva a Argentina. “Ni me atreví a preguntárselo”, aseveró el letrado.



El presunto video se publicaría el lunes próximo por la tarde, ya que se especula con que el domingo podrían conocerse novedades más recientes de la causa, de cara a la apelación que realizó Thelma Fardín.