“Con el fallo sentí que recibí una piña”, sostuvo hoy la actriz Thelma Fardin, dos días después de que se conociera la decisión de la justicia brasileña de absolver a Juan Darthes por el delito de abuso sexual. “Fue un baldazo de agua fría”, agregó.



La actriz anticipó además que apelará el fallo del Tribunal Supremo de Brasil, pero que “si no se juzga bien” irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque “la violacion está más que probada”, declaró en conversación con Radio Con Vos.

El tribunal brasileño justificó su resolución en un tecnicismo: hasta 2009, en el país vecino se exigía la prueba de acceso carnal para demostrar un caso de violación, algo que pocas semanas más tarde se modificó. “Estoy en shock porque yo tenía entendido que la ley había cambiado en el 2010”, dijo Thelma Fardin .

“Es muy impresionante leer que durante 50 páginas describen que creen en mi palabra pero se aten a esta ley que regía 68 días antes”, agregó la actriz, quien calificó de “aberrante” pensar que “prácticamente una tiene que elegir en qué momento le pasa esta situación para que las leyes la beneficien”.

En tanto, si el abuso hubiese sucedido 68 días después, “la condena sería otra”, marcó. Según afirmó la artista y activista, en Brasil solo el 1%de las denuncias por abuso sexual llegan a una condena. “Eligieron la ley más benigna para el acusado”, señaló.

El peritaje en Nicaragua “fue violento”, afirmó Thelma Fardin

La actriz recordó las pericias físicas que le realizaron en el marco de la causa en Nicaragua, donde ocurrió la violación, en el marco de una gira internacional de Patito Feo. “Me abrieron de piernas como si hubiera sucedido ayer. Fue violento.”

“Les pregunté si de verdad me tenían que hacer eso y la perito me contestó que si no lo hacía lo iban a usar en mi contra”, relató Fardin, quien subrayó que “es obvio que 5 años después no vas a encontrar rastros” y dijo que “no sirvió de nada”.

“He hecho un sinfín de cosas que no sirvieron de nada –lamentó–. Es fuerte narrarlo con tantos detalles pero es reivindicativo porque cualquier persona seria que lea el fallo entiende la realidad”.

El caso que ayudó a “cambiar el paradigma” de abuso sexual

Más allá del revés en la justicia, Fardin destacó que mucha gente le comentó que su caso “ayudó a cambiar el paradigma de abuso sexual”. “A veces digo ‘¿Quién carajo me mandó a hacer esto?’ pero me refugio en esos logros también”, subrayó.

En esa línea, sostuvo que que “el cambio social avanza más rápido que la justicia” y precisó que, después de su denuncia pública, las denuncias por estos delitos aumentaron en un 1.200%

“Yo no me voy a poder quedar de brazos cruzados, porque quiero poder mirar a mi hijo a los ojos el día de mañana y decirle que hice todo lo posible”, dijo la actriz, que tendrá 15 días para apelar la decisión del tribunal brasileño.

