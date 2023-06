Con un multitudinario acto en el club Banco Nación se lanzó ayer formalmente la alianza electoral entre el Movimiento Evita y Ciudad Futura que lleva como precandidato a gobernador al diputado nacional Eduardo Toniolli, y al concejal Juan Monteverde como precandidato a intendente de Rosario. En sus discursos, los principales referentes de la lista Un Futuro sin Miedo redoblaron sus críticas hacia la dirigencia política y resaltaron la fuerza de la militancia para encarar las transformaciones necesarias y poder cambiar el rumbo. "Santa Fe merece más que lo que nos propone una dirigencia política conformista y acomodaticia. Los santafesinos nos merecemos dirigentes que se animen a defender sin miedo nuestro derecho a estar cada día un poquito mejor", señaló Toniolli. "Los rosarinos y rosarinas vamos a tener la oportunidad de poder votar convencidos, vamos a votar para ganar y con ilusión. Lo podemos hacer porque hace años que todos los días cada uno de los que estamos acá se levanta con la ilusión de que el mundo puede cambiar y se va a militar al barrio", indicó Monteverde.

Lucila de Ponti, precandidata a diputado provincial.

En las primeras filas ubicadas alrededor del escenario montado en el Club Banco Nación estuvieron, entre otros, el líder del Movimiento Evita, Gerardo Rico, la diputada provincial Matilde Bruera, la titular de Ctera, Sonia Alesso, el secretario general de Sadop Rosario, Martín Lucero, la precandidata a vice gobernadora Leticia Quagliaro, el diputado nacional Federico Faggioli, la diputada provincial Dámaris Pacciotti, los concejales de Ciudad Futura, Pedro Salinas y Luz Ferradas, el titular de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, Antonio Salinas, el ex dirigente de Federación Agraria, Pedro Peretii, la dirigente del MTE, Mónica Crespo, y referentes del Frente Patria Grande y Unidad Popular, que conforman la alianza electoral de cara a las internas del próximo de junio.

En las gradas, la militancia de las diferentes agrupaciones que apoyan la lista Un Futuro sin Miedo le pusieron color y cánticos al acto, mientras los presentadores preparaban la llegada de los y las precandidatas con entrevistas a varias de las personas mencionadas anteriormente. "Se viene una campaña histórica", repitieron en más de una oportunidad para motivar a las más de dos mil personas que participaron del lanzamiento, además de mencionar las adhesiones, entre otras, la del precandidato a presidente, Juan Grabois, el titular del PJ santafesino, Ricardo Olivera, y la secretaria de Integración Urbana nacional, Fernanda Miño.

Toniolli planteó que "el problema de Santa Fe es fundamentalmente político, está sobre representada la agenda del poder económico. Ni siquiera caminan por las mismas calles que caminamos todos. No saben cuánto sale un kilo de pan. Si los dejás en Arijón y Oroño no saben qué bondi hay que tomar". Según el legislador nacional, "Santa Fe es una provincia con un potencial enorme, y eso nos llena de orgullo. Y es una provincia profundamente desigual, y eso nos da bronca pero también ganas de salir a transformarlo todo".

Monteverde aseguró: "En 35 días tenemos una oportunidad que jamás pensé que íbamos a tener, que es votar convencidos, algo que es posible gracias a la militancia colectiva y porque también perdimos el miedo a ganar". El concejal señaló luego que para construir una Rosario y una provincia sin miedo "se necesitan tres cosas: una nueva fuerza, potente y plural, que hoy está naciendo, un plan concreto y eficaz que venimos diseñando hace años y por último la valentía necesaria para llevar adelante ese plan, para hacer lo que hay que hacer".

Monteverde, precandidato a intendente de Rosario.

La precandidata a concejala por Ciudad Futura, Caren Tepp, quien busca renovar su banca, señaló: "No tengo dudas de que junto con Mariano (Romero) el 10 de diciembre vamos a entrar al Concejo Municipal pero ya no para ser el bloque de la oposición si no para ser el bloque del oficialismo".

Por su parte, De Ponti, quien aspira a renovar su banca en la Cámara baja, sostuvo que la situación actual "merece estar a la altura de las circunstancias para construir una herramienta política que nos ayude a ofrecer al pueblo de esta provincia una salida que nunca le pudieron ofrecer los políticos tradicionales en estos 40 años de democracia. Rosario merece mucho más, y Santa Fe se merece mucho más que este peronismo que nos gobernó durante cuatro años".

Dirigiéndose a las personas que ocupaban las gradas, el precandidato a primer concejal por el Movimiento Evita, Mariano Romero, expresó: "Los conozco y sé lo que hacen día a día, trabajando en los espacios de primera infancia y jardines, en las cooperativas de trabajo, en las unidades productivas de la economía popular, en los sindicatos, los talleristas. Nuestros sueños se harán realidad y vamos a cambiar por un futuro sin miedo".

"Nos dan ganas de transformar esas bancas que hoy son un nicho de poder para crear minigobernadores en todos los departamentos de la provincia. Queremos transformarlas con todas estas fuerzas que estamos construyendo para llegar a la institución más rancia de Santa Fe, sabemos que lo vamos a hacer porque no tenemos miedo y queremos resolver los problemas de las grandes mayorías", dijo la precandidata a senadora departamental Jesica Pellegrini.