El museo de River inauguró la muestra fotográfica "Un Siglo de Héroes. Fútbol, identidad y mitología en las camisetas de River Plate", en la que se puede observar la evolución de su casaca a través del tiempo y el poder de la indumentaria como herramienta de identidad social. El recorrido invita a focalizar como esa simple prenda que distingue a jugadores de un equipo y de otro, aborda, viste (y vistió) simbólicamente a generaciones enteras, bajo el marco de retratos que representan el relato más épico y heroico del universo de la pelota.

"Si bien el fútbol es un tema central en la cultura argentina, no existen tantos estudios publicados sobre su indumentaria, como podría pensarse. En este sentido la camiseta de River posee una bibliografía bien desarrollada desde la publicación del libro La camiseta de River, de Javier Maluf, el cual no sólo muestra la evolución histórica de la camiseta, sino que lo acompaña con una investigación detallada que echa luz sobre las razones de sus cambios de diseño, textiles y fabricantes”, dice Leandro Allochis, artista a cargo de la muestra, a Página 12. Y agrega: "Por otro lado el Museo River posee una larga trayectoria en actividades de extensión cultural que incluyen exhibiciones artísticas, por lo que esta propuesta resultó a su director, Rodrigo Daskal, una oportunidad para combinar arte, historia y fútbol".

Allochis viene de un mundo ajeno al fútbol: se desempeña como profesor en Artes Visuales, especializado en Iconografía y Simbología del Arte (Universidad de Sevilla) y en Historia Social de la Moda (Instituto Andaluz de Teatro) y es investigador en el Museo de la Historia del Traje. En esta idea de la camiseta de fútbol encontró una gran oportunidad para contar algo innovador y echar luz sobre ese territorio de identidad colectiva y objeto de culto popular.

"Lo novedoso de la serie es poder ver por primera vez camisetas antiguas como nuevas, vestidas por modelos que emulan estéticas y peinados de cada década del siglo XX –cuenta acerca del objetivo de la muestra– Y también la forma en que han sido retratados los jugadores transmiten un significado: se los ha fotografiado a modo de próceres, recuperando fórmulas de representación de la historia del arte para otorgar a estos personajes contemporáneos signos de gloria, poder y jerarquía".

Y aclara: "Estos hombres no referencian a un jugador en particular; podría ser Labruna, Mas o Francescoli, pero también podría ser un hincha anónimo ya que justamente la camiseta produce ese efecto democratizador: al ponerse la camiseta se genera una transferencia simbólica entre el hincha y el jugador admirado, revistiendo a cuerpos anónimos con un emblema de prestigio e identificación con una comunidad. Es que la camiseta de fútbol no es una vestimenta cualquiera; es usada a modo de estandarte, de bandera que marca la orgullosa pertenencia a un grupo y que porta los valores y triunfos de un equipo, su historia, su dinastía y su genealogía".

Las camisetas retratadas por Allochis recorren una línea cronológica y son parte de una selección personal. Uno puede ver desde una antigüedad con botones y la banda roja bien ancha que atravesaba la camisa blanca, hasta pasajes más actuales en el tiempo, en donde está representada esa famosa camiseta de 1996 con los escuditos y las tres tiras rojas en las mangas, con la que el equipo de Ramón Díaz se coronó tricampeón. O abordar la década del ’80, a partir de la remera del león como escudo y la clásica publicidad de Fate O, que popularizó Norberto "Beto" Alonso, junto con la pelota naranja.

Y volver a viajar en el tiempo para toparse con la vieja tricolor de 1911, modelo similar a la de Peñarol, amarilla y negra, de 1928, o ser espectador de aquella casaca de 1932, muy parecida a la de Estudiantes de La Plata, con bastones blancos y rojos, símil al traje a rayas que usaban los presos a mediados del siglo XX.

–¿Qué encontraste de característico en las camisetas de River?

–La historia de la camiseta de River resulta apasionante porque permite ver el modo en que el fútbol criollo nace como una actividad de club de barrio de inmigrantes hasta profesionalizarse y convertirse en un espectáculo masivo. La camiseta de River posee una historia de diversidades y cambios, desde el mito de la carroza de carnaval que pareciera dio origen a la banda roja sobre una camisa blanca en 1904, a la inclusión del escudo del Club en 1941, la aparición de los sponsor en 1985 o la primera vez que se coloca el nombre del jugador en 1996.

Otra característica interesante es el uso de camisetas de otros clubes amigos, como sucedió con Peñarol de Montevideo en los años 20 y con el Torino en la década de 1950. Pero también el club vistió diseños y colores inusuales que se alejan de la banda roja sobre el fondo blanco, ya que River supo usar el color azul, el verde, el celeste y hasta el lila en los años 70, a tono con las modas de la época pero también con la idea de cortar la "mufa" de la década pasada. Nuevamente fútbol mito y épica se ven reflejados en la camiseta.

* "Un siglo de héroes" se puede visitar en el Museo River, ubicado en Avenida Figueroa Alcorta 7509, de lunes a domingo, de 10 a 19 horas.