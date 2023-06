Desde San Miguel de Tucumán

Tras el triunfo del flamante gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, el peronismo local está a un paso de arrebatarle la capital tucumana a Juntos por el Cambio, que la gobierna desde 2019. La disputa es reñida entre la candidata del peronismo, la ex ministra de Salud de Manzur Rossana Chahla, y la diputada nacional radical Beatriz Ávila, esposa del actual intendente, Germán Alfaro. Con un total de 84,83 por ciento de mesas escrutadas, la candidata del Frente de Todos triunfa con el 42, 63 por ciento de los votos, frente a Ávila que cosecha el 41,97. El conteo, por ahora, se encuentra frenado por fallas técnicas de la Junta Electoral provincial y el escrutinio definitivo se terminaría de realizar el martes.



Chahla expresó este lunes por la mañana que “según el escrutinio provisorio y las planillas de nuestros fiscales tenemos un resultado favorable en nuestra Capital”. Sin embargo, ante la traba en la carga de los datos, exigió “el inmediato inicio del escrutinio definitivo y la apertura de las urnas para dar tranquilidad y transparencia a los capitalinos”.

San Miguel de Tucumán, un distrito clave

San Miguel de Tucumán es un distrito clave en la provincia porque, además de ser la capital, concentra el 40 por ciento del padrón electoral. Los cambiemitas esperaban un triunfo holgado en la ciudad --además de creer que hasta podían ganar la gobernación--, pero con los primeros resultados que se comenzaron a conocer el domingo por la noche empezaron las quejas.

Cerca de la una de la madrugada, la página en la que se cargaban los datos oficiales se tildó y se frenó el conteo. Alfaro comenzó con una catarata de tuits en tono indignado en los que intentaba defender a su esposa --que según sus cálculos se quedaría con el municipio que él dejaba-- y no paraba de culpar a la oposición por los problemas técnicos que había con la página que depende de la Junta Electoral Provincial. "En manos de tramposos todo se hace dudoso!!!", decía y volvía a escribir: "Cómo acabo de expresar, están manipulando los datos a su antojo!!!". Por último tuiteó: "Esta es la democracia de Jaldo!!!"

En el Frente de Todos, en cambio, entrada la madrugada comenzaron a festejar la brecha que cada vez era más pequeña y cerca de las dos de la mañana Rossana Chahla se dirigió con su grupo de colaboradores y algunos seguidores al hotel Metropol, ubicado a tan solo unos pasos de la gobernación, donde minutos antes habían hablado triunfantes, Jaldo, Juan Manzur y el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, que llegó cerca de la medianoche para los festejos y la foto.

La algarabía era total y en el entrepiso del hotel había música, brindis y canapés. De fondo, varios estaban sentados mirando una tele con los resultados, que seguían clavados. "Rossana hizo una gran gestión durante la pandemia y tiene una larga trayectoria como doctora en la maternidad de Tucumán, donde nacimos más de la mitad de todos los que vivimos en esta ciudad. La gente le reconoció tanto trabajo", decían algunos entusiastas en el bunker improvisado. Ella saludaba y se sacaba fotos con todos los que se acercaban a brindar.

Alfaro y Sánchez quisieron entrar por la fuerza al centro de cómputos

Del otro lado seguía la indignación. Alfaro y Sánchez se dirigieron con un grupo de personas al centro de cómputos y por la fuerza quisieron entrar de madrugada a provocar destrozos. Fueron frenados por la seguridad del local que les explicaba que no podían ingresar. "Así patotean Sánchez y Alfaro a la Junta Electoral", decían cerca de Chahla cuando compartían los videos de los opositores ingresando al centro de cómputos en grupo.

Pasadas las seis de la mañana, la Junta Electoral emitió un comunicado en el que admitieron las fallas: "Conforme surge del acta labrada, a las 01:56 horas del 12 de junio de 2023, la empresa MSA S.A., contratista del servicio de logística electoral, reconoció haber tenido una falla técnica en la página web en ciertas categorías electorales, por lo cual se dejó de actualizar a la hora 01:00, situación que persistió por aproximadamente 55 minutos". En esa línea, agregaron que por "erróneas confecciones de planillas de parte de autoridades de mesa o la falta de datos en ellas", también tomaron la decisión de que unas 350 urnas deberán ser examinadas en el escrutinio definitivo y que abrirán todas las urnas que consideren pertinentes para su revisión. "El escrutinio definitivo comenzará a realizarse por la Sección Capital y por las urnas observadas el día martes 13, a las 18 horas", concluyeron.

Rodríguez Larreta con los perdedores tucumanos

Durante la madrugada voló a Tucumán el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Los perdedores con este resultado no son sólo los locales como Sánchez y Alfaro, acá también perdió Larreta, Bullrich, Macri, perdieron todos los de Juntos por el Cambio", había dicho tan solo unas horas antes, en el Salón Blanco de la gobernación, Osvaldo Jaldo.

Larreta, en su afán presidencialista, hizo caso omiso a los malos resultados y viajó igual. Llegó por la mañana y en declaraciones con la prensa local siguió con la línea opositora de la queja y la indignación: “A esta hora el escrutinio no está terminado, es una vergüenza. El gobierno tucumano tiene que explicar que no haya resultados. Nos vamos muy preocupados. El sistema electoral no ayuda, se necesita uno más transparente. Manzur y Jaldo son responsables de que a esta hora no tengamos los resultados”, dijo.

Horas más tarde, a las 16, arribará a la ciudad capitalina el presidente Alberto Fernández. Según la agenda oficial de Casa Rosada, el mandatario tiene prevista una reunión con el gobernador Juan Manzur, en la Casa de Gobierno.