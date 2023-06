La Unión Cívica Radical se reúne este lunes en Parque Norte, en medio de las fuertes internas en Juntos por el Cambio y tras una jornada de elecciones a gobernadores en tres provincias.

En ese marco, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dialogó con el móvil de AM750 y abogó por la unidad de la principal coalición opositora.

"Hay que pensar en la gente, en el pueblo y en la capacidad de resolver los problemas, y no por el camino de achicarnos y convertirnos en una secta sino de ser sensatos, amplios y convocantes", argumentó.

"También decimos que hasta el minuto final que nos toque hacernos cargo vamos a tener este criterio de amplitud", terminó de explicar.

"La culpa la tiene la izquierda"

Desde el año pasado Morales impulsa una polémica reforma constitucional provincial, que recibió la crítica de varios sectores políticos, que salieron a la calle a manifestarse en las últimas semanas.

Según el texto oficial, la reforma plantea "una mayor calidad institucionalidad de la política con eliminación de privilegios y de fueros", limita las reelecciones y prohíbe los indultos para casos de corrupción y femicidios.



También propone prohibir la Ley de Lemas, salir del esquema de renovación de cargos electivos bianual con elecciones cada cuatro años y avanzar contra el maltrato animal, seguir la agenda iniciada para la lucha contra el cambio climático y restricciones para las protestas con cortes callejeros. Y asigna capítulos específicos para avanzar con lineamientos establecidos en la Constitución Nacional y derechos de la mujer, niños, niñas y adolescentes.



Consultado al respecto, Morales afirmó que no quiere "imponer" esta reforma sino que ya "viene planteada desde el año pasado".

Asimismo, puntualizó que "hay un rechazo de ciertos sectores" en los que está "muy metida la izquierda y la política".

"En esta reforma está planteado el derecho a la manifestación pero no a los cortes o piquetes. No se restringe el derecho a la manifestación, por el que no se tiene que pedir permiso, pero en algún momento vamos a tener que articular cómo ordenamos los derechos que no son absolutos", cerró.

*Con información de Emanuel Herrera en AM750