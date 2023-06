La muerte de un hombre en situación de calle en el barrio de Villa Crespo volvió a evidenciar la falta de respuestas para una problemática social que el PRO no resolvió a lo largo de sus 16 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires.

"Evidentemente, las personas en situación de calle no quieren ir a los paradores porque no cumplen su función, porque se divide a la familia, porque son peligrosos, porque no reúnen las condiciones mínimas necesarias", sostuvo el legislador porteño por el Frente de Todos Matías Barroetaveña.

Desde la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), que funcionó durante la primera gestión de Mauricio Macri, hasta que fue denunciada e investigada, a pesar de que fue beneficiado con otro sobreseimiento, pasando por los masivos contagios en la red de paradores durante la pandemia Covid-19. Y hasta llegar a las recientes declaraciones de Jorge Macri, flamante candidato del PRO para extender el dominio del PRO en la Ciudad, que apuntó contra las personas sin techo por transformar los cajeros automático en "monoambientes". El PRO siempre ocultó la problemática social.

Según la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, las personas en situación de calle aumentaron en el último tiempo y son 3.500 en la Ciudad de Buenos Aires, sin embargo, el legislador del FdT sostuvo que las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y otras entidades hablan de cerca de 10.000 personas. "Mientras, el número de vacantes en los paradores es de 2.500, así que, aún tomando el núemero oficial, habría 1.000 personas que no tendrían lugar en esos paradores", sentenció Barroetaveña.

La Policía de la Ciudad encontró a un hombre, indetificado como Héctor, en la calle Leopoldo Marechal al 1300. A las 9.55, el Same constataron el fallecimiento de la persona, "sin observarse a simple vista signos de violencia sobre el cuerpo", por lo que se supone que falleció como consecuencia de dormir a la intemperie en la helada madrugada del lunes. La organización Proyecto 7, que trabaja con personas en situación de calle, realizó esta misma mañana un desayuno de protesta en el Obelisco para reclamar mayor asistencia ante la llegada de las bajas temperaturas.

Barroetaveña, en diálogo con Télam Radio, lamentó que haya que lamentar un nuevo fallecimiento de una personas en situación de calle --a principios de abril se conoció la muerte de una beba de tres meses que dormía frente a la Casa Rosada-- y advirtió que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta "viene diciendo que atiende la situación, pero las personas no tienen la voluntad de ir a los paradores", cuando en realidad se debe a las pésimas condiciones, el trato y la obligación de separar a las familias.

En tanto, el legislador alertó sobre una agudización del discurso del PRO tras los dichos del precandidato a jefe de Gobierno por el PRO Jorge Macri. "Esos discursos tienen consecuencias concretas en la vida de estas personas, las más vulnerables". Además, Barroetaveña mencionó cómo el PRO sostiene la lógica de considerar a las personas sin techo como un problema de higiene, como en los tiempos de la UCEP, al recordar la licitación lanzada por el Ministerio de Espacio Público que las incluía dentro de un relavamiento sobre elementos que "alteren la imagen de ciudad limpia".

"Las personas en situación de calle son el último escalón de la crisis habitacional que involucra a más de 330.000 personas que viven en villas de la ciudad, 78.000 en situaciones irregulares y estas 10.000 personas en situación de calle", denunció el legislador.