En 2020, en el archivo personal del beatle Paul McCartney, se descubrió un tesoro extraordinario de casi mil fotografías tomadas por él mismo con una cámara de 35 mm, entre finales de 1963 y principios de 1964, cuando estalló la beatlemanía en el Reino Unido y, luego de la primera visita de la banda a Estados Unidos.

En enero, el músico anunció la salida de un libro con parte de esos registros, que compila retratos inéditos de él junto a los Beatles en aquel momento y que tiene un total de 275 imágenes. El libro lleva por título: 1964: Eyes Of The Storm (1964: Los ojos de la tormenta), la tormenta que eran ellos mismos, y salió a la venta este martes, 13 de junio, a través de su página oficial.

Las fotos fueron tomadas en Liverpool, Londres, París, Nueva York, Washington D.C. y Miami. En ellas se pueden ver a los otros integrantes de los The Fab Four- John Lennon, George Harrison y Ringo Starr- en el "detrás de cámaras", en el tiempo más relevante de la historia de la música pop. Ya en el prólogo, el bajista señala: "Cómo llamarlo si no, pandemónium", en referencia a esos días.

"Cualquiera que redescubre una reliquia personal o un tesoro familiar se ve inundado al instante de recuerdos y emociones, que desencadenan asociaciones enterradas en la bruma del tiempo. Esa fue exactamente mi experiencia al ver estas fotos, tomadas durante un intenso viaje de tres meses que culminó en febrero de 1964. Fue una sensación maravillosa volver al pasado", comentó el músico a través de un comunicado.



Una selfie de Paul McCartney con una cámara de 35mm.

Y agregó: "Aquí estaba mi propio registro de nuestro primer gran viaje, un diario fotográfico de The Beatles en seis ciudades, comenzando en Liverpool y Londres, seguido de París (donde John y yo habíamos hecho autostop poco más de dos años antes), y luego lo que considerado como el gran momento, nuestra primera visita como grupo a Estados Unidos".

El libro además cuenta con un prólogo de Pablo Beatleland, una introducción de la historiadora de Harvard y ensayista del New Yorker, Jill Lepore; un prefacio de Nicholas Cullinan, director de la National Portrait Gallery de Londres, y un ensayo de la curadora Rosie Broadley.



John Lennon en París, en 1964. Forma parte de las 275 imágenes que serán exhibidas en Londres: Imagen: Instagram

Del libro a una exhibición en Londres

Del 28 de junio al 1 de octubre, se podrán ver las 275 fotografías de Paul McCartney, seen una exhibición que se abrirá en la National Portrait Gallery, en Londres. L ainauguración oficial la harán McCartney junto al actor británico Stanley Tucci - dos veces ganador del Emmy y el Globo de Oro- y se podrá seguir por streaming el 29 de junio a las 10 (hora argentina).

La muestra está organizada en varias temáticas, en referencia a las seis ciudades que visitaron los Beatles en este intenso período de tiempo. Las cuales refleja sus impresiones de la beatlemanía en Gran Bretaña y Estados Unidos, en 1964, el momento en que la cultura cambió y los años sesenta realmente comenzaron.

Los paparazzi tomados por Paul McCartney en plena beatlemanía. Imagen:Instagram

