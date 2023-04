Una grabación en audio de un show de una hora realizada por The Beatles hace exactamente 60 años fue dada a conocer a través del sitio de la BBC por el responsable de haber realizado el registro de manera aficionada.





Se trata de una actuación que el grupo, que se encontraba en pleno ascenso y hacía apenas dos semanas había grabado Please Please Me, su primer disco de estudio, ofreció en marzo de 1963 en el internado para varones Stowe, en el condado de Buckinghamshire.



El registro efectuado por un adolescente de 15 años llamado John Bloomfield, quien quería probar cómo funcionaba su moderna grabadora de cinta, se constituye así en el más añejo concierto completo del cuarteto de Liverpool disponible. Si bien existe un disco en vivo de diciembre de 1962 en el Star Club de Hamburgo, se trata registros obtenidos a lo largo de varias noches.



El testimonio revela que el concierto duró una hora en la que el grupo interpretó 22 canciones, en un repertorio que mezcló temas de su álbum debut y composiciones de rock y rhythm and blues que solía interpretar en su largo peregrinar por clubes nocturnos.



Según reveló Bloomfield a la BBC, The Beatles actuaron por un cachet de 100 libras y fueron contratados por otro estudiante llamado David Moores, quien se encargó de vender las entradas para reunir el dinero. También recordó que el cuarteto de Liverpool se había retrasado ese día porque venía de una sesión de grabación en los estudios de la BBC en París.



“Diría que crecí en ese mismo instante. Suena un poco exagerado, pero me di cuenta de que esto era algo de un planeta diferente”, dijo Bloomfield al rememorar las sensaciones experimentadas en ese momento. Además de ser el primer concierto en vivo completo que existe del grupo, la cinta es un testimonio invalorable por capturar al grupo en momentos en que comenzaba a explotar lo que se conoció como la Beatlemanía.