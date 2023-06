The Beatles lanzará un disco inédito con ayuda de la inteligencia artificial (IA). Así lo reveló este martes Paul McCartney. “El último disco de The Beatles”, como lo llamó el músico británico, contará con la voz reconstruida de John Lennon.

La IA tomó la voz de Lennon de un antiguo demo musical para poder recrearla y así completar la composición inédita del frontman de los “cuatro fabulosos” de Liverpool. La canción se llamaría “Now and then” y habría sido creada en 1978, pero nunca vio la luz. Hasta ahora.

“Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado", contó McCartney. “Lo acabamos de terminar y se lanzará este año", confirmó el cantante, de 80 años, en conversación con la BBC.

El mítico grupo de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr vendió en 10 años casi 1.000 millones de discos. A pesar de la muerte de Lennon en 1980 y de Harrison en 2001, la "Beatlemanía" sigue siendo fuerte en todo el mundo y la IA se ofrece como una posibilidad de lograr lo que hasta ahora parecía imposible: volver a juntarlos.

Del “no” de Harrison a la recuperación de la voz de Lennon con IA

Según comentó McCartney, la canción había sido descartada en su momento porque a Harrison le pareció una “basura” y se negó a trabajar en ella. "No tenía un título muy bueno, necesitaba un poco de reelaboración, pero tenía un verso hermoso y John lo cantaba", contó. "(Pero) A George no le gustó. Siendo The Beatles una democracia, no lo hicimos", agregó.

Décadas después, la pieza sobre la que se trabajó con inteligencia artificial fue aportada por la viuda de Lennon, Yoko Ono. Ese fue el puntapié inicial para el proceso de recuperación.

Años atrás, con el documental “Get Back” de Peter Jackson, se comenzó a entrenar a la IA para que reconociera las voces de estos músicos británicos y separarlas de los ruidos de fondo, e incluso de sus propios instrumentos, para crear un audio "limpio".

“Jackson fue capaz de sacar la voz de John de un cassette pequeño", destacó McCartney en diálogo con Radio 4. "Teníamos la voz de John y un piano y podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra", explicó el artista.

Aunque el autor de “Band on the run” y “Say Say Say” reconoció que el desembarco de la inteligencia artificial en el mundo de la música “da un poco de miedo”, admitió que “es emocionante, porque es el futuro”. “Tendremos que ver a dónde nos lleva”, concluyó

Seguí leyendo: