Desde Santa Fe

Unos tuvieron que esperar diez años. Otros no quieren esperar diez días hábiles. La situación quedó a la vista ayer en el Tribunal Electoral de Santa Fe, cuando su presidente y titular de la Corte Suprema de Justicia Daniel Erbetta, rechazó un pedido de los apoderados del partido País, Mario y Néstor Deschi, para reducir los plazos procesales en la causa en la que impugnaron el voto joven. Los que esperaron una década son los adolescentes de 16 y 17 años que recién podrán votar en las elecciones de la provincia en 2023, cuando ese derecho ya lo tienen en los comicios nacionales desde 2012. Y los que no quieren esperar diez días son los Deschi, que reclamaron una reducción del plazo que tienen los diputados Rubén Giustiniani y Agustina Donnet para responderle precisamente a ellos, a los impugnantes. El recorte no era menor: los legisladores tienen diez días hábiles y uno de gracia para contestar la vista. Los Deschi solicitaron que se reduzca a un tercio: a tres días. Erbetta les dijo que no –en un decreto que se conoció ayer- porque no se cumple “ninguno de los supuestos” previstos en la ley para achicar los plazos y porque el Tribunal “tramitó y resolvió” todos los recursos planteados por los Deschi “sin demoras y dentro de los tiempos” procesales.

El incidente se planteó en un “recurso de inconstitucionalidad” impulsado por los Deschi para anular la sentencia del Tribunal del 15 de mayo, que incluyó a los electores de 16 y 17 en el padrón en las primarias del 16 de julio y en las generales del 10 de setiembre. El Tribunal ya les rechazó un “recurso de reconsideración”, el 5 de junio. Y ahora tramita el de “inconstitucionalidad”, que si lo desestima, los impugnantes podrán recurrir en “queja” ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

El “recurso de inconstitucionalidad” fue notificado a Giustiniani y Donnet el lunes pasado. Por lo tanto, a partir de ahí comienzan a contarse los once días hábiles que tienen los legisladores para responder los supuestos “agravios” de los Deschi. El plazo vence recién el lunes 26. “Los apurados deberán tener paciencia”.

En el pedido para que el Tribunal incluya a los jóvenes de 16 y 17 años en el padrón de la provincia, Giustiniani y Donnet dijeron que Santa Fe era la “única provincia” de la Argentina en la que no podían votar en las elecciones locales, cuando sí lo hacían en las nacionales desde 2013. “Esta exclusión lesiona principios propios del bloque constitucional y el derecho internacional, en particular el ejercicio de los derechos políticos, el principio de igualdad ante la ley y los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y pidieron que cese la discriminación del grupo prohibido, que fue lo que hizo el Tribunal en su sentencia del 15 de mayo.