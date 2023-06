La dirigente social jujeña y líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, le respondió este miércoles a Gerardo Morales, que la acusó de estar detrás de las masivas movilizaciones que se hicieron en la provincia en rechazo a la reforma constitucional que busca restringir el derecho a la huelga, entre otros aspectos que desataron un amplio rechazo entre sectores opositores al mandatario provincial.



“Para Morales yo soy la culpable de todo. Ayer salió a responder. Va a Buenos Aires y se jacta de dialoguista cuando en Jujuy es todo lo contrario. Lo primero que hace es ponerme en el tapete y decir que soy la responsable de las manifestaciones”, se lamentó Sala por AM750.

Luego, agregó: “Las protestas las están haciendo docentes, estatales y estudiantes. Muchísimos sectores, el pueblo en sí está en la calle. Yo no tengo la culpa de que el pueblo se organice. No tengo la culpa de que el pueblo no tenga qué comer o un salario bajo”.

En tanto, cruzó al presidente de la UCR y le contestó que “usar una vez más la bandera con mi nombre para justificarse toda la corrupción ya no le surge (efecto)". "Le surge únicamente a los que le están respondiendo a él de la derecha. Jujuy fue el laboratorio para poder encarcelas a las organizaciones sociales y un sector político”, enfatizó.

Morales y su aspiración presidencial

En tanto, consultada por el hipotético caso de que Morales vaya como compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en las listas nacionales, advirtió: “¡Ay de los argentinos si llega a ser el vicepresidente! No sé cuánto irá a durar el presidente”.

Y comparó la situación con la vivida en Jujuy: “Acá pasó lo mismo con Fellner. Asumió como Gobernador y lo imputó en una de las causas que me tienen a mí. Si llega a tener un compañero de fórmula no sé cuánto irá a durar”.

Para Sala, esto se debe a que Gerardo Morales “tiene cero diálogo”. “Vieron la conferencia de prensa que hizo. Dijo que era el patrón de estancia y que los jujeños le pertenecen. Uno no está inventando. No es una paloma (como se autodefinen los centristas del PRO), es un buitre”.