VARSAVSKY - EL CIENTÍFICO REBELDE 7 puntos

Argentina, 2022

Dirección y guion: Rodolfo Petriz.

Duración: 98 minutos.

Estreno exclusivamente en Cine Gaumont.

En su ópera prima, El navegante solitario, el documentalista Rodolfo Petriz recuperaba la figura del multi-deportista Vito Dumas, algo olvidada por razones que la película ponía de relieve. Con Varsavsky – El científico rebelde Petriz hace lo propio con uno de los nombres más respetados y discutidos en el campo de la computación y el cálculo numérico ligados a los estudios sociales, tanto en el ámbito local como en el latinoamericano, pero desconocido para la gran mayoría de quienes lean estas líneas o se acerquen al documental. Oscar Varsavsky, nacido en Buenos Aires en 1920, “fue uno de los primeros y más destacados especialistas mundiales en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales”, repite la Wikipedia, a la cual Petriz –que además de dirigir hace las veces de periodista e investigador delante de cámara– accede para obtener algo de información y, más adelante, aportar algunas de las pocas imágenes existentes del escurridizo homenajeado.



El científico rebelde es un documental clásico en su formato y ambiciones didácticas, con entrevistas mano a mano, registros en ámbitos académicos y material de archivo. La vida y obra de Varsavsky, en tanto, es rica e interesante, por lo que el recorrido que propone el largometraje resulta siempre atractivo. ¿Quién era ese hombre que, en palabras de su biógrafa, pudo haber sido un verdadero genio de la matemática teórica pero eligió en cambio otro camino, siempre cercano a la construcción de una nueva sociedad? El derrotero narrativo es en gran medida cronológico y Petriz destaca durante los primeros minutos el carácter rebelde del homenajeado en términos político-partidarios: inscripto en el Partido Comunista durante los años estalinistas, fue expulsado de su seno más temprano que tarde y, hacia finales del segundo gobierno peronista, renunciará a su cargo universitario luego de negarse a afiliarse al Partido Justicialista.

Hombre de izquierda pero enemigo de cualquier dogma rígido, sus investigaciones y experimentos matemáticos lo empujan a buscar una tercera vía que no sea la del imperialismo en sus dos versiones: el capitalismo y consumismo de los países “del Norte”, como le gustaba llamarlos, o el comunismo de la U.R.S.S. Doctorado en 1949 con una tesis sobre mecánica cuántica, a partir de los años 60 comenzó a publicar una serie de textos que lo encontrarían definiendo una ciencia “deportiva” –la ciencia de elite, embarcada en cuestiones de poca relevancia para la vida cotidiana y las necesidades de los habitantes– y otra funcional (cualquier parecido con los lineamientos del realismo socialista y el arte “intelectual” es casual. O no tanto). Ciencia, Política y Cientificismo, publicado en 1969, es hoy en día su libro más reconocido, el volumen por el cual llega a afirmarse al comienzo de la película que, “en su momento, no hubo laboratorio de la Argentina que no discutiera las ideas de Varsavsky”, como destaca el investigador Marcelino Cereijido en tinta sobre papel y en una videoconferencia.

Varsavsky – El científico rebelde despliega información, ofrece imágenes de archivo (con audios originales y, en algún caso, creados para la ocasión) y hurga en la memoria de familiares y amigos en busca del hombre detrás del científico. Sus sobrinos comentan su carácter fuerte y las críticas a la lucha armada en los años 70, a la que veía como un llamado al golpe de estado militar. Fue durante la “primavera camporista” cuando la posibilidad de continuar sus investigaciones en el país, luego de años de trabajo en Perú, Venezuela, Chile y Brasil, parecían llegar a buen puerto, poco antes del avance de la Triple A y posterior caída de la democracia. Varsavsky murió en 1976, víctima de una enfermedad autoinmune, pero su legado sigue vivo, como intenta y logra demostrar el documental, cuyo mérito mayor es precisamente ese: transmitir con las armas de la divulgación las ideas de un pensador injustamente olvidado.