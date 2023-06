Toda la bronca acumulada ayer en el interior del país por el paro de colectivos que nación sólo frenó en AMBA con recursos de último momento; disparó un duro documento firmado por los secretarios de Transporte de las provincias nucleados en el Comité Federal del Transporte (COFETRA). Allí expresaron una “profunda preocupación” por la situación en la que se encuentra el conflicto que mantienen los representantes gremiales de los trabajadores y sus empleadores. Si bien desde nación no hay declaraciones formales, deslizan que las provincias acordaron en su momento el presupuesto para subsidios al transporte del interior y los montos que cada distrito debe invertir también para sostener el sistema. El acuerdo paritario que piden los choferes aumentó el desfasaje y la pelea es por establecer quien pone los millones extra que la Federación de Transportistas dice no poder absorber. Por su parte, el intendente de Santa Fe Emilio Jatón, se sumó ayer a las protestas del intendente Pablo Javkin de Rosario. "Hay dos países", dijo Jatón y reclamó dar la "discusión de fondo" en torno a la distribución de los recursos.

Ayer, funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación, empresarios del sector agrupados en la Fatap y la Unión Tranviarios Automotor, UTA-, volvían a verse las caras para tratar de destrabar el conflicto del transporte público de pasajeros en el interior del país. Hubo cuarto intermedio y nueva audiencia para el miércoles próximo. Pero un nuevo paro por 48 horas están en ciernes.

Uno de los firmantes del comunicado dado a conocer ayer es el representante de la provincia de Santa Fe, Osvaldo Miatello, quien ocupa el cargo de vicepresidente del COFETRA y es secretario de Transporte provincial. “Es realmente agraviante para el federalismo de nuestro país la postura que adopta el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Transporte y de Trabajo”, señala el comunicado. “Mientras en AMBA toman una participación activa, no solo asistiendo a las audiencias, sino que incluso han llegado al extremo de fijar los salarios de los trabajadores por Resolución conjunta, comprometiendo para el pago de esos salarios los recursos que son de todos los argentinos, respecto al interior del país, no solo que no asisten a las audiencias (expresando una clara discriminación) sino que ya ni siquiera cumplen con los recursos presupuestados por Ley del Congreso de la Nación”, denuncia el documento.

Y agrega que el 24 de mayo, las provincias "advertimos al Ministro de Transporte de la Nación que la situación era de gravedad ante la falta de respuesta y de certezas en la distribución de los subsidios para los meses de mayo en adelante, teniendo en cuenta que la resolución que dispuso la distribución de fondos tenia vigencia hasta abril inclusive”, continúa el comunicado.

Desde el COFETRA ven con preocupación "que la autoridad nacional tergiversa la realidad de los hechos, manifestando en sus redes sociales que ‘ratifica el pago del fondo compensador dispuesto por la ley de presupuesto, según la rendición de cuentas de cada provincia´. Esto es falso y mal intencionado, ya que busca responsabilizar a las provincias por una falta de cumplimiento a la Ley de Presupuesto. Lo real y cierto es que la Ley de Presupuesto dispuso un monto de ochenta y cinco mil millones de pesos para todo el año, pero de manera discrecional y sin fundamento alguno la autoridad nacional dispone distribuir estas sumas por resoluciones que tienen una vigencia de cuatro meses y a veces menos también, obligándonos a las provincias a vivir en la incertidumbre -dice el documento-. De hecho, hoy 14 de junio, anuncian el dictado de una resolución que va tener vigencia por los meses de mayo y junio, es decir, dictan una norma el mismo mes que vence, lo cual resulta un verdadero despropósito ya que dentro de quince días nuevamente estaremos en incertidumbre total”.

Por todo ello, “ratificamos nuestro compromiso de contribuir a la sustentabilidad de los sistemas y lo venimos cumpliendo, pero queremos y exigimos al Gobierno Nacional un verdadero federalismo, necesitamos previsibilidad en el transporte de todos los argentinos, para eso resulta menester una resolución que disponga la distribución de la totalidad de los fondos presupuestados por el congreso y no sumas parciales que luego se pagan fuera de termino sin actualización de ningún tipo, teniendo en cuenta el contexto inflacionario que vivimos. Al igual que hacen con AMBA exigimos se nos actualicen las sumas reconociendo los mayores costos que sufre el sistema por precios 100% dispuesto desde la Nación, como por ejemplo el combustible”, dice.