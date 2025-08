El Gobierno de la Ciudad de México informó del traslado de los puntos para el consumo lúdico de marihuana, denominados puntos 4:20, tras recibir denuncias ciudadanas sobre la venta y consumo ilegal de sustancias en las zonas designadas como espacios de tolerancia para el uso del cannabis de manera individual, responsable y conforme a la ley.



La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, señaló que tras el retiro de dos campamentos para el consumo del cannabis el pasado lunes, se entabló un diálogo con los colectivos pro cannabis, logrando así la reubicación.



“El objetivo es que no se generen en estos espacios otro tipo de delitos; es decir, garantizar espacios y lugares que cumplan con reglas y que no se conviertan en un problema”, dijo Brugada.



Por su parte, el secretario del Gobierno local, César Cravioto, detalló que se firmó un convenio con tres colectivos para garantizar que no haya venta ni intercambio de cannabis, que no se permita el consumo de otras sustancias ni se moleste a los transeúntes de dichas zonas.



Los nuevos puntos 4:20 estarán ubicados en la Plaza de la Concepción, en la calle Belisario Domínguez y Eje Central, y en la Plaza de Lectura José Saramago, frente a Circuito Interior y Paseo de la Reforma. Cravioto puntualizó que el sitio ubicado en las afueras del Senado, se mantendrá "solo como espacio informativo, pero no para el consumo de marihuana".



“Los tres puntos donde estaban había mucho flujo de gente saliendo del Metro Hidalgo, en la Estela de Luz, en la entrada de Chapultepec, y en Avenida Juárez; eran tres puntos muy transitados por personas, y en los otros espacios creemos que la convivencia entre ciudadanos y los propios consumidores se puede dar de otra manera”, indicó el secretario, en un comunicado.



Finalmente, Cravioto advirtió que una persona de la Secretaría de Gobierno estará encargada de verificar permanentemente que se cumplan dichos acuerdos en cada punto, "desde el tiempo de estadía, cuántas personas pueden estar, el no consumo de otras sustancias y la limitación de la posesión de cannabis en estas zonas".



En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México declaró inconstitucional la prohibición del consumo y comercialización de la marihuana para fines lúdicos o recreativos, jurisprudencia que permite la operación de las zonas de consumo grupal.