Tras varias postergaciones y a más de ocho años de su retiro, Juan Román Riquelme anunció este miércoles por la noche su partido despedida, a realizarse este domingo 25 de junio en La Bombonera.

"Perdí mucho tiempo en tomar esta decisión pero se siente de maravillas. Muy pero muy feliz de que falte menos para volver a entrar a la cancha más linda del mundo. Esperemos pasar un gran día", inició el crack de 44 años, actual vicepresidente de Boca.

"Pasó mucho tiempo del último partido que yo jugué con la camiseta de Argentinos -continuó-. Ahora me toca venir a la cancha, cuando la gente se pone a cantar y me toca estar ahí arriba, hay momentos que siento que no me animaría. Pero ahora me vuelvo a poner el buzo del club y es como volver el tiempo atrás y resulta fácil. Es como volver al jardín de casa. Será un domingo lindo donde la gente disfrutará mucho y yo disfrutaré mucho también".

"Messi va a estar"

Cortita y al pie, como es su especialidad tanto futbolística y discursivamente, Riquelme partió al medio la pregunta de la periodista sobre la presencia del capitán de la Selección campeona del mundo en Qatar: "Messi va a estar", aseguró Román, dejando unos segundos de silencio que motivaron unos tímidos aplausos para ocupar el vacío.

"Para mí es un sueño, el jugador más grande de todos los tiempos para muchos. Nosotros los argentinos tuvimos la suerte de que tuvimos a Maradona y a él, y yo tuve la suerte de ser compañeros de los dos. Messi va a estar y seguramente que la va a pasar bien, va a jugar en el estadio más lindo del mundo con la hinchada más linda del mundo", agregó.

Con las elecciones de Boca a la vuelta de la esquina -se estima que serán en diciembre-, la presencia de Messi la dará un envión extra al partido homenaje del ídolo de Boca, aprovechando que es casi una certeza que el zurdo se hará presente un día antes, el sábado 24 de junio -justamente el cumpleaños de Román en el estadio de Newell's para el partido despedida de Maximiliano "La Fiera" Rodríguez.

"Se iba a hacer en diciembre de 2019 el partido la primera vez y él (por Messi) me llamó por teléfono para decirme que no lo haga porque no llegaba, que estaba jugando. Así que nada, cada vez que lo llamaba siempre me decía que sí. Hoy tuve la suerte de hablar con él y me dijo que el 25 de junio va a estar acá y será un placer para él estar en La Bombonera. Para mí será un sueño poder tenerlo al lado", reveló sobre el final de la conferencia.

Román y unos chascarrillos

El enganche también tuvo espacio para bromear: "Espero no errarle a la pelota, creo que no le voy a errar". En tanto, alegó que su hijo Agustín es quien se "está tomando las decisiones mayormente" sobre su partido despedida, en otro pasaje que sacó risas de los presentes.

Mientras que en tono más sensible, Riquelme agregó: "Es una película para mí. Desde el 10 de noviembre del '96 vivo una película, la película más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe debuté, contra Unión de Santa Fe me ovacionaron y el último partido con Lanús pasó lo mismo. Y seguramente el 25 de junio volveremos a disfrutar junto con la gente, con mis compañeros porque si la gente me tiene tanto cariño es por culpa de todos los que están acá y seguramente será un gran día".

Bianchi, confirmado; Basile, en veremos

Ante la pregunta sobre entrenadores invitados a la fiesta xeneize, Riquelme respondió: "A Coco (Basile) lo estoy llamando y no lo encuentro. Esperemos encontrarlo antes del 25". En tanto que sobre Carlos Bianchi, elogió: "Es más que un entrenador para mí. Es quien llegó en el '98 y nos enseñó a competir, a soñar. Él hizo que para nuestro club sea muy fácil ganar la Libertadores, por eso todos ustedes todos los días hablan que Boca tiene que ganar la Copa Libertadores. El culpable fue él. El técnico más grande de la historia de nuestro club. Él me quiere mucho y yo lo quiero mucho a él. Ya volvió de Francia para no perderse este partido y va a estar en la cancha".

Para Ameal, "el único ídolo de Boca"

Al lado de Riquelme en la conferencia de prensa estuvo el presidente del club, Jorge Amor Ameal, quien ofició de presentador: "Por suerte llegó la fecha, estoy convencido de que no va a ser la única. Pero eso lo decidirá Román con su gente para ver qué se puede hacer. Lamentablemente esto se tendría que haber hecho mucho antes, pero lo que no pasó, ahora va a pasar. Y él se podrá juntar con la gente boquense, que es mucha. Esto te lo merecés, la gente te quiere, sos el único ídolo de Boca", expresó el dirigente a modo de prólogo.

Las elecciones en Boca

Se esperaba que esta conferencia de prensa también sirva como lanzamiento electoral de Riquelme para las próximas elecciones, ya que el ahora vice formó hace unos meses agrupación propia, denominada "Soy Bostero". Pero no hubo oficialización alguna al respecto.

Vale recordar que el principal candidato opositor, Andrés Ibarra, ya se lanzó hace tres semanas bajo el padrinazgo del expresidente del club y la Nación, Mauricio Macri, y con la presentación a todo trapo de un proyecto de mínima insólito: la construcción de una segunda Bombonera, conectada por un puente a la actual, con lo que habrá un estadio para ver los partidos en carne y hueso y otro para seguirlo por pantallas.

También ya había anunciado su candidatura a presidente el excompañero de fórmula de Amela y Riquelme, el empresario de medios de comunicación Mario Pergolini.

Las idas y vueltas del partido despedida

El partido despedida del ídolo de Boca se realizará tras varias idas y vueltas. El primer intento fue en 2019: ya había acuerdo con Daniel Angelici, por entonces presidente del club, y con las entradas ya impresas todo dio un paso atrás con la decisión de Riquelme de participar en las elecciones de ese año junto a Jorge Amor Ameal.

En 2020 la cosa no se pudo llevar a cabo debido a la pandemia, ya con el enganche como dirigente de Boca. La realización se fue estirando año tras año, siempre con un ojo puesto desde la organización en la disponibilidad de Messi para ser de la partida.

Ahora, con las elecciones en el horizonte y la posibilidad de tener a Messi en la cancha, el partido tiene finalmente fecha confirmada. Vale recordar que hace no tanto Riquelme se calzó los pantalones cortos para participar del centenario del Villarreal de España, que festejó con un partido de leyendas del que participaron varios argentinos, entre ellos Román y Martín Palermo.

Riquelme jugó su último partido en Boca el 11 de mayo de 2014, con un triunfo 3 a 1 sobre Lanús en La Bombonera por el Torneo Final. Los goles llegaron en el segundo tiempo, con gritos de Emmanuel Gigliotti, Santiago Silva (para el Granate), Nicolás Colazo y Claudio Riaño. Román se lució con un "pase" sin tocarla.

El crack fue a jugar el siguiente semestre a Argentinos Juniors, club que lo formó y militaba en el Nacional B bajo el mando de Pipo Gorosito, y se despidió del fútbol definitivamente el 7 de diciembre de 2014 en un empate 1 a 1 ante Douglas Haig.