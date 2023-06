La vicepresidenta Cristina Kirchner encabeza hoy a partir de las 18 un acto en Santa Cruz, en un marco de tensión dentro del oficialismo que se presentará a elecciones con el sello de Unión por la Patria (UP) y donde el kirchnerismo y el massismo accedieron a que haya primarias bajo las condiciones que pretendía el sector minoritario de Alberto Fernández y Daniel Scioli.

Tras el cierre de alianzas electorales de este miércoles, los espacios políticos continúan las negociaciones para definir los candidatos y cómo integrarán sus listas para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las generales de octubre.

La aparición de la vicemandataria genera expectativa y más aún por las tensiones que quedaron a la vista en el oficialismo, que ya dejó de llamarse Frente de Todos para pasar a ser Unión por la Patria.

El cronograma del acto de Cristina Kirchner en Santa Cruz

Cristina Kirchner inaugura hoy, junto a la gobernadora Alicia Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, la obra del hospital regional en Río Gallegos, el más importante de esa provincia. También, los acompaña el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Después de recorrer las obras del centro de salud inaugurado en 1995 por el entonces gobernador Néstor Kirchner, y ya en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, el acto que encabeza la Vicepresidenta está previsto para las 18 en el Salón Blanco.

La última aparición de CFK en público fue el 25 de mayo, en la Plaza de Mayo, cuando ubicó a su lado sobre el escenario a los dos ministros que buscan su aval para presentarse como candidatos a la Presidencia, Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro.

Dos días atrás, y horas antes del cierre de alianzas, Fernández de Kirchner se reunió con los dos funcionarios. Sin que trascendieran mayores detalles, la titular del Senado los recibió en su despacho en el primer piso del Congreso de la Nación.

En tanto, hoy existe una gran expectativa en torno a si hay algún pronunciamiento o indicio por parte de la dos veces presidenta respecto a cuál será su posición de cara a las PASO del peronismo en el frente rebautizado UP y si expresa su apoyo a algún aspirante en particular o no.

Seguí leyendo: