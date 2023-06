La inscripción de la alianza del oficialismo tuvo un costado fácil y uno bien complejo. El menos complicado fue el cambio de nombre que se usará para competir en las elecciones nacionales. Se desplazó el Frente de Todos para dejarle lugar a "Unión por la Patria". La parte complicada fue acordar el piso de votos que se requerirá para integrar las listas de legisladores nacionales, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Esto se consiguió tras una intensa y complicada negociación entre Máximo Kirchner con Aníbal Fernández y Alberto Pérez, entre otros. Lo cierto es que UxP realizará este jueves un acto en Morón con la presencia de Eduardo "Wado" de Pedro y la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hablará desde Río Gallegos. En tanto, los presidentes de los partidos de Juntos por el Cambio solo acordaron mantener el nombre de la alianza. Por ahora sigue afuera Schiaretti y deben resolver como se conformarán la lista de legisladores, algo que por ahora se presente muy complicado.

Unión por la Patria

Al sector minoritario en el que se encuentran el presidente, Alberto Fernández, y el precandidato a presidente, Daniel Scioli, no les gustó la propuesta que hizo el kirchnerismo junto al massismo sobre el piso y el lugar en las listas y amenazaron --con lo que eso implica hoy en día para el peronismo-- con recurrir al Poder Judicial en caso de avanzar en esa línea. En ese contexto, desde el PJ bonaerense explicaron que cedieron a las presiones --por la conveniencia y la necesidad de no romper el espacio e ir en unidad--, pero no ahorraron las críticas al Presidente y su sector.

Después de jornadas de mucha intensidad de decenas de reuniones y teléfonos al rojo vivo, el oficialismo llegó, a los chispazos, a un acuerdo para el cierre de alianzas y para la conformación del reglamento. En agosto, si nada cambia hasta el 24 de junio --cuando deberán cerrar las listas--, habría primarias, en las que, para ingresar, el piso será de 30 --un cinco más del piso histórico del peronismo, que era 25--. Si la minoría saca más de ese porcentaje de los votos válidos de la interna, ingresaría en la lista de diputados en los puestos 4, 9, 12, 17. "No es que les dimos más lugar, los tienen que votar", aclaraban cerca del kirchnerismo.

Las discusiones las protagonizó el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el sector vinculado al Presidente y Scioli. En representación de ellos negociaron el jefe de campaña de Scioli, Alberto Pérez; el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el vicejefe de gabinete, Juan Manuel Olmos. A última hora del miércoles, al filo del vencimiento del plazo para presentar las alianzas, cuando todavía los apoderados de los distintos partidos desfilaban por la sede del PJ nacional ubicado en la calle Matheu, la cuenta oficial del PJ bonaerense publicó en las redes sociales un fuerte comunicado en el que explicaron que el sector de Scioli y Fernández no aceptó la propuesta que ellos le habían hecho --que los legisladores del perdedor de la PASO ingresen desde el puesto número diez si sacaban entre el 30 y el 40 por ciento-- y que, además, los amenazaron con judicializar el asunto. Por eso, expresaron, decidieron aceptar la propuesta de ellos con críticas explícitas y dirigidas al Presidente y su espacio.

"Hemos decidido aceptar la propuesta hecha por el sector encabezado por Daniel Osvaldo Scioli y Alberto Angel Fernández y decidimos dar por concluida una discusión que lejos se encuentra de aquello que deseamos discutir. Llama la atención la especial dedicación que han puesto en la discusión sobre 'un diputado nacional más o uno menos'. La victimización artificial generada en relación a la 'democratización del peronismo' resulta un recurso semántico mediocre que no hace más que alimentar a quienes quieren la desaparición del peronismo, la estigmatización y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner", expresaron.

También hubo críticas explícitas al Presidente: "ojalá hubieran puesto la misma dedicación y esfuerzo en recuperar el poder adquisitivo de ciudadanos y ciudadanas, en la administración de las reservas del Banco Central de la República Argentina, o en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que quedó muy lejos de las bondades que el presidente anunciara una mañana de enero del 2022", dijeron y añadieron que "parece mentira que el sector que encabeza el presidente Alberto Ángel Fernández se queje del trato que se brinda a la minoría que representa siendo que en 2019 era minoría de minorías y fue propuesto como candidato a presidente por Cristina Fernández de Kirchner".

Lo que más molestó fue la advertencia de recurrir a la justicia que realizó el sector presidencial. En ese sentido el comunicado dice ante la proscripción de CFK y la intervención de la Corte en Tucumán y San Juan, "hemos decidido aceptar la propuesta hecha por el sector" de Scioli y Fernández.

Para finalizar, el comunicado subrayó que "cabe destacar que ambas propuestas garantizaban el ingreso de dos diputados nacionales según los resultados de las últimas 5 elecciones en dicho cargo electivo. Eso era lo que estaba en discusión. La única diferencia entre ambas era sobre la ubicación. Problema de cartel, abundancia de vanidades". Referentes de distintos partidos que se referencian con la vicepresidenta se quejaban: "amenazan con judicializar porque no le dan los números. Un verdadero cachivache".

Lo primero que se dio a conocer este miércoles, cuando todavía seguían las reuniones entre Máximo Kirchner y el espacio de Scioli y mientras los apoderados de los partidos ingresaban a la sede del PJ, donde estaba el presidente del Congreso del Partido Justicialista, Gildo Infran, a rubricar las nueve páginas del acta constitutiva del frente, fue el nombre que tendrá el espacio. Las redes sociales que eran del Frente de Todos pasaron a llamarse "Unión por la Patria" y publicaron un tweet que decía: "Tenemos la responsabilidad histórica de ampliar nuestro espacio político para defender a nuestra Patria y llevar adelante un programa de gobierno que desarrolle la economía y mejore la calidad de vida de los argentinos y las argentinas".

Sobre la parte de "ampliar el espacio", desde algunos partidos del oficialismo que participaron de las negociaciones, interpretaron que "no hay una definición concreta de espacios que se van a sumar. Es más bien una expresión de deseo y de decir que existe la vocación de ampliar. Pueden ser acuerdos con los partidos provinciales, como trabajar con los renovadores de Misiones, pensar algo con el MPN, de Neuquén; con el partido del gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck".

"El cambio de nombre no tiene que ver con Alberto Fernández. Sabemos que es una gestión deficitaria en la que nos responsabilizamos todas y todos", había dicho Diana Conti, del Partido de La Victoria, al salir del PJ luego de firmar el acta. Hasta ese momento se conocía parte del debate que había en el oficialismo, pero se creía que las discusiones eran en buenos términos. Todo cambió con el comunicado del PJ bonaerense. En esa línea, se espera que las semanas que sigan hasta el 24 de junio --cuando cierren las listas-- sean intensas. Por más que ya esté el reglamento para ir a una PASO, sin embargo, todavía no está nada dicho y podría haber candidato de unidad. Todo está por verse.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en tanto, viajó el mismo miércoles a Río Gallegos donde pasará el fin de semana largo y participará de una inauguración con la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner. Allí dará un discurso a las 17. En la localidad de Morón, en tanto, será el primer Plenario de Unión por la Patria en el club Deportivo Morón. El evento lo habían acordado Martín Sabbatella y de Pedro, en una reunión que tuvieron la semana pasada. Ambos sabían que la fecha era justo después del cierre de alianzas, y la idea era que sea un evento en el marco de las recorridas que viene haciendo el ministro. Esperan que vayan unos tres mil militantes.

Los demás espacios políticos también presentaron sus alianzas. El titular de la UCR, Gerardo Morales, confirmó que se descartó el ingreso del espacio de Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio, que mantendrá el sello. Además, volvió a rechazar un posible acercamiento con el espacio de Javier Milei, pero confirmó que ingresarán de los partidos Avanza Libertad, de José Luis Espert y GEN de Margarita Stolbizer. El Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, integrado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), la Izquierda Socialista (IS), el Partido Obrero (PO) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), también presentó su alianza.