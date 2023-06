El apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional, Eduardo López Wesselhoefft, confirmó este miércoles que el Frente de Todos "cambiará su nombre" para las PASO del 13 de agosto. Este miércoles a las 23.59 vence el plazo para la presentación de alianzas partidarias y crecen las especulaciones en el oficialismo cuando restan diez días para la oficialización de las listas y en medio del reclamo de un sector para lograr una candidatura de unidad.



"El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre”, dijo el apoderado.



A horas del cierre de las alianzas, López Wesselhoefft dijo que "todavía no está definido" el nuevo nombre, y explicó que "es legal fijar un piso de más del 25 por ciento de los votos en la participación interna", una de las discusiones que existen entre el kirchnerismo y el sciolismo en medio de la interna oficialista respecto a cómo sería la composición de las listas post PASO.

La duda es porque en el entorno de Daniel Scioli se quejaron de una propuesta que busca imponer un piso del 40 por ciento en la interna para ocupar lugares trascendentes en las listas de diputados. De hecho, esta semana esa disputa tuvo un lugar clave en las conversaciones entre el sciolismo y La Cámpora.

Cuál podría ser el nuevo nombre del Frente de Todos

El nombre que circula es el de 'Unidad Renovadora'. “Pero todavía no está confirmado y se define hoy a la tarde", adelantó Wesselhoefft.

El nuevo título lo definirá “el grupo que está liderando las negociaciones con otros sectores y otros partidos de provincia”, en el que la vicepresidenta Cristina Kirchner "tiene una gran incidencia por su peso político", explicó.

A título personal, comentó: “El nombre Unidad Renovadora mucho no me gusta, me parece que podría ser otro, aunque yo no soy muy creativo”.

“Después el nombre deja de ser importante y es para identificar a un grupo político", manifestó el asesor legal que trabajó durante años junto al histórico apoderado Jorge Landau, fallecido en 2021.

Elecciones 2023: lo que todavía falta definir

Otro de los puntos centrales que se podría definir hoy, aunque hay tiempo legal hasta el lunes 19, son las reglas de participación en una eventual primaria interna y el piso de porcentajes de votos para la inclusión de las minorías que participen.

También se tienen que definir los colores que identificarán al espacio político y el logo del mismo. Sobre este punto, el apoderado adelantó que "van a ser los mismos tres que nos han acompañado desde 2011: azul pantone, otro azul un poco más claro y el amarillo, que es por los soles que generalmente ponemos en los logos".