El médico sexólogo y columnista radial Juan Carlos Kusnetzoff murió a los 87 años. La noticia la confirmó su propio hijo, el periodista y conductor Andy Kusnetzoff.

En su cuenta de Instagram, el conductor de Perros de la calle compartió un sentido mensaje: "Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador", se lamentó.

"Nunca es tan oscuro como antes del amanecer… Tu frase de cabecera. Este momento es el más oscuro. Me toca despedirte. Que distinto es lo racional, el pensar que tenías 87, que pasaste muchas batallas, a lo emocional", arrancó Andy en su posteo.

"Pensar que no te voy a volver a ver es desgarrador. Tu voz es la que escuche toda mi vida. Me inspiraste y me guiaste. Tu afecto y cariño, tu poco materialismo, tu vocación de estudiar y enseñar", añadió.

Continuó: "Te voy a extrañar. Te saludo como me saludaste desde que soy chiquito: 'Buenas noches coquito, buenas noches papá. Que descanses mi hijito. Que descanses papá', cerró Andy.

Kusnetzoff padre, hace más de 40 años que trabajaba como médico sexólogo, fue director del Programa de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas de la UBA y director de la Cátedra Libre de Sexología de la Facultad de Medicina de la UBA. También fue columnista radial e hizo algunas participaciones en la televisión.