En la izquierda trotskista hubo fumata blanca. Luego de una larga reunión, con cuarto intermedio incluido, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO), Izquierda Socialista (IS) y el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) llegaron a los acuerdos necesarios e inscribieron ante la justicia electoral la alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Durante el encuentro establecieron el reglamento, que contiene las reglas para las PASO y la forma de unificar las listas con miras a octubre, y los acuerdos económicos, y al finalizar los referentes coincidieron en destacar que el FIT-U "goza de buena salud". Esta alianza se presentará en 22 de los 24 distritos de todo el país.

En tanto, el 24 deberán inscribirse las dos listas que competirán en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Una de ellas estará integrada por el PTS e Izquierda Socialista (IS), en la cual Myriam Bregman será la precandidata a presidenta, mientras que Nicolás del Caño lo será a vicepresidente. En la Ciudad de Buenos Aires irá como precandidato a jefe de gobierno porteño el sindicalista docente de IS, Jorge Adaro. Por su parte, el PO y el MST harán un plenario nacional el sábado 17 en Plaza Congreso para votar los precandidatos de la fórmula presidencial que encabezará Gabriel Solano junto a Vilma Ripoll, con Vanina Biasi como postulante a jefa de gobierno en CABA. "Nos gustaría que el PTS e IS concurran para evitar las PASO, pero ya no depende de nosotros", reiteró Solano. La otra lista ya hizo la presentación de su propia fórmula la semana pasada en el centro cultural Fernández Fierro en Abasto, donde Del Caño expresó: "No es la primera vez que nuestro Frente dirimirá las candidaturas en las PASO, con la garantía de que en octubre iremos todos juntos a enfrentar a los partidos del ajuste y el FMI”.

Por afuera del FIT-U ayer hubo otra presentación en los medios, ya no ante la justicia electoral. El Nuevo MAS informó que la socióloga Manuela Castañeira estará acompañada por el profesor de historia neuquino Lucas Ruiz como precandidatos a presidente y vice. "Es una de las fórmulas presidenciales más jóvenes de esta elección, de esta manera la alianza Nuevo MAS relanza su campaña nacional con un programa anticapitalista frente a la crisis, en el que se destaca la propuesta de un salario que parta de los 500.000 pesos, y con un planteo de renovación de la izquierda", dijo Castañeira. "Daremos una gran batalla política para que haya una salida por izquierda a esta crisis histórica que se vive en el país frente a las distintas variantes de ajuste que representan desde el oficialismo del FdT y desde Juntos hasta la extrema derecha de Milei", agregó.