Dos días después de ser incluído en el quinteto ideal de la Euroliga, Facundo Campazzo recibió otra distinción que demuestra la excelente temporada que tuvo en su regreso al Real Madrid tras su paso por la NBA: el base argentino fue nombrado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga española (ACB) por primera vez en su carrera.

A través de un emotivo video en el que participan su mamá Mary, su hermano Marcelo y su hija Sara, Campazzo recibió la noticia de su premiación, que completa una campaña ideal, ya que antes había sido escogido el MVP de la Supercopa de España y de la Copa del Rey, trofeos que levantó su equipo a lo largo de la temporada. La elección llegó a través de un voto combinado de entrenadores, jugadores, aficionados y prensa especializada.

El exjugador de Peñarol de Mar del Plata es el líder del Real Madrid, equipo que aspira a lograr el triplete de Liga de Endesa, Euroliga y Copa del Rey. A lo largo de la fase regular, el base promedió 16,4 de valoración por partido, tras lograr unos números brillantes: 11,4 puntos, 5,5 asistencias, 2,3 rebotes y 1,5 robos por partido.

En la votación final, el argentino logró un total de 71 puntos, superando así los 66,6 logrados por el segundo más votado, el pivot del Unicaja Dylan Osetkowski. En una elección tremendamente pareja, Campazzo fue el favorito de los entrenadores y quedó segundo para los capitanes de los equipos y medios de comunicación. Por su parte, Osetkowski fue el más votado por los aficionados, mientras que su excompañero en Denver Nugget Markus Howard (Baskonia) fue el más elegido por los medios de comunicación y Gio Shermadini (Lenovo Tenerife) resultó el más escogido por los jugadores.

Campazzo recibirá su premio este miércoles, antes de que arranque la serie de play off de los cuartos de final del certamen entre Real Madrid y Gran Canaria. Más allá de las distinciones individuales, el objetivo del argentino pasa por los play off de la Liga Endesa, que arrancan este miércoles, y el Final Four de la Euroliga, que se disputa del 24 al 26 de mayo en Berlín.