Malas noticias se acumulan semana a semana en el desarrollo político de Javier Milei. A las sucesivas derrotas en las elecciones provinciales, la última en Tucumán, se le suma la decisón por la que Guillermo Britos, intendente de Chivilcoy, rechazó la tentación del líder de La Libertad Avanza y no será precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. El comisario retirado decidió focalizarse en las elecciones de su distrito. “Es por cuestiones netamente personales”, afirmó el jefe comunal en una conferencia de prensa desde la Municipalidad.

“La etapa con La Libertad Avanza está cerrada”, sentenció Britos dejando de lado todo tipo de especulaciones. Aseguró que su postura no tiene que ver con alguna condición del espacio comandado por Milei. “Estoy honrado con el ofrecimiento, no voy a criticar a nadie y espero que les vaya bien”, señaló en relación al destino de la fuerza libertaria en los comicios provinciales.

De esta manera, a pocas horas de que la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, anunciara públicamente que en caso de obtener un triunfo buscaría conformar una alianza legislativa con Milei, Britos bajó la persiana a representar a los libertarios en la provincia. No hubo expresión alguna del chivilcoyano al respecto. Pero hay un detalle en el equipo de la líder de los halcones de Juntos por el Cambio que no pasa desapercibido entre las filas de Britos, y es la presencia del diputado nacional Sebastián García de Luca como armador de su espacio en la provincia de Buenos Aires.

Ligado a Emilio Monzó, García de Luca también es originario de Chivilcoy. "Ahora critica, pero cuando fue gobierno no trajo nada para el distrito", lanzaba Britos en 2021 respecto a la labor del hoy referente de Bullrich. Esta distancia no es reciente. En septiembre de 2016 la tensión ya quedó en evidencia cuando el entonces viceministro arribó con Cristian Ritondo al distrito para la reapertura de una comisaría y Britos directamente le negó el saludo.

Una de las razones que sí expuso y habrían sustentado su decisión es que no desea dejar la municipalidad y dejar de enterarse “de lo que sucede día a día” dado el tiempo que insume una campaña a gobernador. “Tengo la experiencia de haberlo hecho junto a Francisco De Narváez, y no me gustaría dejar Chivilcoy por cuatro meses”, señaló. De todas formas, aclaró que por el momento no tiene decidido ir por su tercer mandato, pero aseguró que la oferta electoral que se construya para el distrito desde su espacio continuará siendo bajo el nombre Primero Chivilcoy y no La Libertad Avanza.

Un hombre volátil

“Agradezco a Javier Milei por las palabras que ha tenido conmigo en los medios sin conocerme demasiado y sin haber hablado puntualmente de un ofrecimiento”, detalló Britos ante los periodistas locales al momento de comunicar el fin de sus vínculos, al menos partidarios, con lo libertarios.

Buenos Aires/12 publicó días atrás un breve compilado sobre la trayectoria política de Britos que lo ubica dentro del universo que el propio Milei bautizó como ‘la casta’. Difícilmente haya una definición para este agrupamiento, pero un legislador provincial comentaba en aquel artículo que el intendente de Chivilcoy es un “profesional de la política”. Consultado al respecto, un histórico intendente del interior que hoy está dentro de Juntos por el Cambio lo resume con una palabra más sutil: “Es volátil”. Recuerda que el vínculo entre el mandatario chivilcoyense con María Eugenia Vidal era bueno, contaba con recursos provinciales, pero que más allá de que mucho tiempo los armadores de la ex gobernadora lo contaron como propio, nunca pegó el salto.

Una conclusión similar expresa un diputado provincial que lo conoce de sus años en la Legislatura. “Hoy Kicillof puede decirte que es de él, Bullrich también, Vidal lo decía, Santilli te dice que juega con él, y hasta Milei lo contaba como propio, pero al final hace lo que quiere”, señala. Desde su perspectiva, y tomando como dato la rispidez con García de Luca, dice que Britos “seguramente cerró con Larreta”. Es decir, que optaría por integrar un espacio que se cuelgue de la boleta que encabezará Diego Santilli.

Britos es conocido en la Cámara de Diputados de la provincia, donde fue legislador por la cuarta sección electoral en 2011. En aquel momento lo hizo de la mano de Francisco de Narváez bajo el partido Unión Celeste y Blanco. Ya en el 2015 pegó un salto y compitió por la intendencia, la cual gano, pero vinculado al massismo y el sello UNA. Volvieron a pasar cuatro años y Britos decidió dar un nuevo volantazo y arribó a Consenso Federal, la fuerza que llevó al ex ministro de Economía Roberto Lavagna como candidato a presidente. Pese a la floja performance de Lavagna que cosechó algo más de 12 puntos en el distrito, el ex comisario reeligió.

La gran duda detrás del anuncio de Britos, que BuenosAires/12 había advertido la semana pasada, tiene que ver con las razones que lo hicieron declinar en su posición, que el propio Milei había preanunciado en un canal de televisión. Nunca antes había sucedido, el del intendente de Chivilcoy es el primer desplante al diputado. ¿Por qué? Es la gran pregunta.

Según los datos actualizados por el Censo 2022, en la cuarta sección electoral, hay 530.421 electores que debrán elegir 14 diputados y 7 senadores. “Para Britos es fácil, porque sólo con los votos de su distrito ya puede meter un diputado provincial”, señalan desde el mundillo parlamentario bonaerense. "Capaz pidió lugares que Milei no le quiso dar", dice el diputado de peso en la Cámara. Y a ese tren se suman versiones que indican que el ex comisario quería hacer valer sus viejas relaciones para conformar un equipo legislativo que contará con representantes en todas las secciones de la Provincia. Lo advertido hace un par de semanas a este diario por un avezado conocedor de los armados provinciales: "un profesional".

Más allá de sus discursos públicos, Milei no es ajeno a ese "profesionalismo político" en sus armados. No sólo oficializó la incorporación a su espacio del exministro menemista Roque Fernández y del ex rector de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA) Carlos Rodríguez a su equipo de asesores económicos; sino que en materia legislativa también optó por echar mano a sectores que históricamente se codearon con el poder económico.

Así, optó para encabezar las listas a un sector que, evidentemente, decide representar: los bancos. El adulador de Domingo Cavallo anunció que la lista de senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires tendrá en la primera ubicación a Juan Nápoli, titular del Banco de Valores, es vocal y exdirector de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), y miembro del Consejo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Para estar al frente de la lista de diputados nacionales también optó por alguien vinculado a la economía y el mundo banquero. Se trata de Alberto Benegas Lynch, economista con una larga carrera en el holding del Grupo Santander e hijo de Alberto Benegas Lynch, a quien Milei considera el "prócer del liberalismo" en la Argentina.

Con un criterio de mayor impacto mediático, el precandidato a presidente por La Libertad Avanza bendijo al cantante de cumbia conocido como El Dipy para disputar la intendencia de La Matanza, y a Carolina Píparo, la diputada que ingresó a la Congreso de la mano de José Luis Espert pero saltó al bando del libertario en menos de dos años, como candidata en La Plata. Ante la caída de Britos, la diputada que se transfugó entre los bloques libertarios, podría terminar encabezando la boleta provincial.