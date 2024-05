En los últimos años, Taylor Swift arrasó en una decena de áreas del entretenimiento: desde su música, pasando por el cine y sus giras completamente agotadas, la cantante estadounidense no deja de convocar ni de motivar a sus fanáticos de seguirla en cada paso de su carrera. Ahora, con el fin de conseguir un poco de ese éxito, una iglesia protestante en Alemania organiza misas en las que se entonan las canciones de la reconocida ganadora del Grammy.

Precisamente se trata de la iglesia Heiliggeistkirche (Iglesia del Espíritu Santo, en español), que tiene unos 600 años de antigüedad y está ubicado en la localidad de Heidelberg, al suroeste del mencionado país europeo. El objetivo de los organizadores es aumentar el número de asistentes y creyentes, e inspirar debates y reflexiones religiosas en ese contexto.

Según lo reportando oficialmente, la institución celebró una primera misa bajo el nombre "Anti-Hero: el Servicio Religioso de Taylor Swift" el pasado domingo 12 de mayo, con 423 asientos disponibles, que se agotaron inmediatamente.

La iglesia Heiliggeistkirche.

Y dicho y hecho, ante la creciente y repentina demanda, la Iglesia del Espíritu Santo tuvo que organizar una segunda cita para recibir tantos religosos como fuese posible.

El servicio religioso incluyó presentaciones de algunos de los temas más conocidos de Swift (“Shake It Off”) y más religiosos (“Must Be Something More”).

"El pop encaja perfectamente"

La cantante Tine Wiechmann interpreta canciones del Taylor Swift .

El pastor de Heidelberg, Christof Ellsiepen, sostuvo en medios alemanes que la Iglesia del Espíritu Santo que encabeza "siempre ha sido un lugar de encuentro e intercambio".

"Por eso un servicio religioso con música pop encaja tan perfectamente. Con ello, estamos dando espacio a las preguntas y cuestiones que ocupan a la generación más joven”, agregó.

Por su lado, el pastor parroquial Vinccenzo Petracca reconoció que las canciones de Swift "están abiertas a interpretación", pero destacó "los fuertes mensajes cristianos que integra en sus canciones", así como su elección de hacer referencia a "cuestiones políticas y sociales".

Después del éxito de este evento, la iglesia espera mantener el impulso con los servicios temáticos de Billie Eilish y Beyoncé planeados para el otoño local.