Vienen siendo semanas movidas para Ecko. Se acaban de estrenar los nueve episodios de la segunda temporada de Días de gallos, la serie que co-protagoniza junto a Ángela Torres y Tomás Wicz. Un envío que emite HBO Max y que pretende relatar en modo ficcional las vivencias de un grupo de jóvenes a través de sus experiencias como freestylers.

Ecko, que en la serie interpreta a León, está contento por el estreno. En esta temporada, su personaje es tentado para viajar por Latinoamérica, pero debe enfrentarse a los vacíos que eso deja en su lugar de origen. "Se vienen muchas cosas nuevas en su vida, cambios que traen cosas buenas pero también adversidades que va a tener que ir superando. Fue un lindo desafío grabar esta nueva temporada", comparte el cantante de 24 años.

"Lo que me pasó más en esta temporada que en la primera, fue ver reflejado el paso del freestyle hacia la música", amplía. "Porque para mí, como Ecko pero también como Nacho, en su momento fue difícil dejar un poco de lado las batallas de freestyle, camino en el que ya tenía mi lugar, para meterme al estudio. Mientras rodábamos, me iba acordando del traspaso que hice en 2017 y 2018, me trajo muchos recuerdos."

Hace menos de diez días, otro acontecimiento sacudía la vida pública de Ecko: el lanzamiento de Mafia lirical, su tercer larga duración. Pero, aunque Ecko sea el alter ego público y reconocible de Ignacio Spallatti, a veces cargan con el mismo signo. Por eso eligió, una vez más, sacar el álbum el día de su cumpleaños. Al parecer, para él este disco tiene un toque diferente. "Creo que es el más personal que hice", dispara, como un slogan. "Los otros fueron más apuntados a contratos que tenía en ese momento, a diferentes situaciones; en este no tenía nada que me atara ni que me dijera por dónde ir. Creo que es el álbum más Ecko que saqué."

Días de gallos, que había sido tan premiada como cuestionada en su primera entrega, cuenta con participación actoral de otros freestylers vigentes a quienes Ecko conoce de ese ámbito, como Stuart, Klan, Cacha y Roma, en diferentes etapas. "Con Klan me tocó vivir un montón de cosas de la época del freestyle", recuerda, seguramente pensando en alguna jornada inolvidable de El Quinto Escalón, o al trío que conformaron junto a DAM para Rosario Underfree, en 2017.

"Con Cacha también, con Stuart había compartido un poco menos, pero en la serie terminó siendo como mi archirival, y en esta nueva temporada toma mucha más fuerza. Nos reímos, se disfrutó de las grabaciones, ya desde el plano de la actuación, pero también en rondas de freestyle, en la rancheada de las plazas", comenta.

No sos actor. ¿Cuándo te empezaste a sentir más cómodo con lo que estabas haciendo?

La primera temporada fue heavy. Eran muchas horas de laburo, y estaba con un montón de cosas mías que pensé que podía sobrellevar bien en simultáneo. Entre las grabaciones, meterme en el personaje de León y los shows, terminaba muerto. Fue una linda experiencia, aprendí muchísimo y fue un compromiso importante estar todos los días ahí. Encima nos había agarrado la peor época del verano, se sufrieron un poco los calores grabando en las plazas. La segunda temporada fue más cómoda para la grabación.

¿Cuánto ayudó tu experiencia como freestyler para poder resolver lo actoral?

Muchísimo. No soy de estudiar el guión completo y llegar al rodaje con toda la letra en la cabeza. Mentiría si dijera eso. En realidad, repasaba y sabía en qué me tenía que basar ese día, pero también iba improvisando y fluyendo junto con quien me tocaba actuar. En la primera temporada hubo muchos actores que me ayudaron, en esta también se sumaron otros tantos. Y la aparición de Aczino fue clave, tanto para el desarrollo como para poder contar la historia del freestyle.

A propósito del freestyle competitivo (de donde te apartaste, por ahora), se discute mucho sobre si atraviesa o no un buen momento. ¿Vos qué pensás?

Sigo siendo fanático, miro un montón de batallas. Hay muchos formatos y raperos que hacen que esto siga vivo, como Dtoke, Papo, Klan, Stuart, muchos de los que están metidos en las competencias más grandes. Para mí, sigue siendo igual de interesante que el primer día, pero con muchas más plataformas y gente invirtiendo. Ya no es simplemente un hobby, como antes. Ahora es una herramienta de laburo para todos los pibes que están en eso. Y me parece que los competidores y las batallas son cada vez mejores.

¿Mafia lirical es tu trabajo más trapero?

Un montón de gente me venía pidiendo que sacara más trap; quizá sacaba un trap y después me iba por otro lado, volvía y sacaba un reggaetón, una cumbia o un RKT, que era lo que estaba sonando en el verano. Quise dedicar un tiempo a un proyecto basado en el trap, el género con el que me había metido de lleno en la música. Hay muchas colaboraciones buenas, justamente del mundo del freestyle, como Akapellah, algo que quería hacer desde hacía mucho. También Kidd Keo, otra colaboración con Bhavi, que siempre hacemos buenas cosas cuando nos juntamos. Y como era algo tan personal, decidí sacarlo para mi cumpleaños.

Cuando lo que más sonaba era el trap, vos te tirabas más a géneros como el reggaetón. Ahora es al revés. ¿Por qué?

No sé. Siempre fui así, medio de ir contra la marea. No por nada en contra de los demás, sino porque no me gusta hacer lo que está pasando. Me gustan mucho mis álbumes anteriores, también, en particular Géminis, que cumplió dos años. Pero a este quería enfocarlo totalmente en el trap, y le tengo un cariño especial. A veces uno llega a cierto nivel con la música, se frena un poco, siente que tiene un techo y no sabe bien adónde ir. Con este álbum siento que volví a tener esas ganas de ir por más.

Foto: gentileza de prensa Warner Music





