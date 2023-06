Estamos haciendo historia en medio de una crisis política y dirigencial muy grande, y esta marcha es la primera en ocho años, un punto de inflexión para Jujuy: abraza muchas demandas atrasadas, que el gobierno de Gerardo Morales nunca atendió. Y si bien es cierto que el reclamo tiene que ver con una cuestión económica central, esta vez se sumaron otros sectores de la población que incluso votaron a Morales. Pero el ala progresista vino a sumar otro perfil, y en ese sentido el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) hace una impronta más hacia la izquierda, tan es así que el propio gobernador dijo que los niveles secundarios y terciarios habían sido copados por la izquierda, y que estas protestas las digitaba Milagro Sala. Es que Morales aprovecha la demonización para volver a utilizarla, con la diferencia de que la judicialización de la protesta y el trabajo de inteligencia sobre las organizaciones políticas y sociales no tuvieron esta masividad de reclamo.



Es en medio de esta situación que surge con fuerza el Cedems, el sindicato de docentes donde ganó la Corriente Marina Viltes en 2022, después de muchos años de lucha, y asume Mercedes “Mecha” Sosa, una docente rural con historia militante, que conoció a la familia Vilte. Es un punto de inflexión porque en esa marea potente se sumaron otras expresiones sindicales, como la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) de la docencia primaria, “las trabajadoras de la tiza”, que desde sus bases decidieron salir a la calle a manifestarse.

Y los reclamos docentes se volvieron masivos porque tienen el apoyo conjunto de toda la sociedad, que se siente representada en esta necesidad del desfasaje de los salarios: Morales había ofrecido un 5% de aumento, suficiente para que se desencadenara toda la tensión, y en el contexto de la reforma constitucional, con el absolutismo monárquico de un gobierno donde el poder es concentrado de forma unipersonal y que ahora observa pasmado la formación de la Intersectorial docente, con universitarixs, docentes privadxs, CTA, entre otrxs actores.

A este escenario se agrega que la reforma plantea la modificación del Poder Judicial, con la creación de un Consejo de la Magistratura de mayoría oficialista, y una profundización de la criminalización y judicialización de la protesta, ya ensayada con el decreto que el gobierno firmó y derogó esta semana, que aumentaba la judicialización a partir de las contravenciones. Es muy grave lo que sucede, porque implica el avance de la derecha y un retroceso de los derechos conquistados.

En esta tremenda pausa de ocho años sin movilizaciones ni expresiones populares masivas, Morales no perdió el tiempo, copó las organizaciones sociales a las que, según fuentes cercanas, les baja directamente el financiamiento y les pone el dirigente, quien reproduce el discurso de que esa organización va a obtener lo que necesite, por tanto no va a salir a la calle ni va a cortar rutas. “Pudieron hacerlo porque la gente necesita subsistir”, me explicaron. Las organizaciones que no fueron copadas, fueron directamente criminalizadas y judicializadas por el Código Contravencional. Y mientras en la Fiscalía Federal de Jujuy hay una causa que precisamente investiga el espionaje a organizaciones, el miércoles se distribuyó una circular docente que descuenta los días de huelga y el presentismo a quienes participan de las marchas. El gobierno provincial hace terrorismo de la desocupación, pero creo que esta vez la sociedad jujeña dijo basta.

Tengo 55 años y vengo desde los noventa remando tantas luchas donde siempre, sin embargo, quienes tomaban los micrófonos eran los varones: hoy lo hacen las mujeres, las compañeras que dirigen este movimiento y estas jornadas. Las conferencias de prensa fueron con todas ellas en la primera línea. Me emociona, y más aún en esta tarea de cuidado que nos asignan a lxs docentes, porque es la que nos pone en contacto permanente con la realidad; es desde el área educativa donde se perciben las dificultades económicas y las precariedades.

En ese camino, todos los días me interpela cómo sostener la lucha. Creo que la única manera es en la calle, con el apoyo del pueblo y visibilizando, creando conciencia. Avanzando sobre estas cuestiones, teniendo conciencia de clase, que es lo que motiva esta situación y que ayudaría a profundizar la demanda. Esperemos que por el bien de lxs docentes, todo se solucione y puedan alcanzar un sueldo digno, que es lo importante. No sé si podría definir cómo se sigue sosteniendo la lucha, ojalá unx tuviera la posta para poder decir de qué modo hay que construir, pero como aprendimos que ser vanguardia y decir “esto se debe hacer así”, no terminó siendo así, no me podría arrogar esa representación ni esa sapiencia. Son los procesos históricos y los de los pueblos los que determinan esas construcciones.

*Docente, integrante de la Agrupación H.I.J.O.S Jujuy