Diario de una temporada en el quinto piso, es el título del libro que Cristina Fernández de Kirchner le regaló a Alberto Fernández. La propia vicepresidenta lo había contado hace un tiempo, pero ahora volvió a referirse al tema de forma irónica y dijo creer que el Presidente "no lo leyó".

Las afirmaciones de la exmandataria tuvieron lugar durante el acto de inauguración de un Hospital, en Río Gallegos, del que participó junto a la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner. Allí, durante su discurso, CFK recordó que le obsequió a Alberto Fernández el libro de Juan Carlos Torre, sobre la economía en tiempos de Alfonsín y 1989, y dijo: "Espero que el Presidente lo haya leído, aunque no sé, me parece que no".

La frase, que desató risas entre los presentes, es una muestra más de las diferencias expuestas dentro de la coalición, recientemente bautizada como Unión por la Patria. Desencuentros que ya estaban presentes en el Frente de Todos, pero que se agudizaron, en las últimas, con el cierre de las alianzas.

De hecho, la vez anterior que Cristina mencionó el libro, contó que se lo había obsequiado a Fernández para su cumpleaños, y en ese momentó también lanzó un fuerte mensaje para el sector del albertismo.

"Hoy se lo mandé de regalo al Presidente, para que después la vocera no diga que no le regalo nada en el cumpleaños. Si no, ya veo el lunes 'miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito en el cumpleaños'", había dicho CFK en abril, en una clara chicana para la vocera Gabriela Cerruti.

De qué se trata el libro

El libro mencionado por la icepresidenta fue escrito por el sociólogo e historiador argentino Juan Carlos Torre, quien fue funcionario del equipo económico del ministro de Economía, Juan Vital Sourrouille, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.

La obra relata la experiencia del autor en el quinto piso, el lugar donde tiene su despacho el titular de la cartera de Hacienda en el Ministerio de Economía.

Allí Torre fue testigo de la trastienda de la gestión económica de esos años: la gesta del proceso hiperinflacionario, la trastienda de las negociaciones con el FMI, con la CGT, los empresarios y la oposición y las presiones peronistas que llevaron al primer presidente de la democracia a renunciar a su puesto antes de terminar el mandato.