El estadio del club Deportivo Morón se convirtió este jueves en el kilómetro cero del frente Unión por la Patria. A menos de diez días para el cierre de listas, el nuevo sello electoral del peronismo debutó en un plenario de militantes del oeste bonaerense al que las circunstancias transformaron en un acto de campaña. El protagonista fue el ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los dirigentes que suenan como posible candidato a presidente del oficialismo. “No hay nombres mágicos ni salvadores", se atajó al respecto el ministro, para luego aclarar que todavía no cambió el saco que lleva puesto: "Soy militante y, como militante voy a estar donde mis compañeros y mis compañeras quieran".

De Pedro fue recibido en el escenario montado sobre el playón del estadio –inaugurado hace casi una década por Cristina Kirchner– al ritmo de “Wadu-Wadu” de los Twist, y por un encendido discurso del intendente local, Lucas Ghi, quien lo presentó como "un compañero con cabeza, corazón y coraje". Risueño, el ministro devolvió un gesto de "masomenos" con las manos, que la militancia festejó entre risas. Si bien no hubo nada parecido a un operativo clamor (no se cantó "Wado presidente"), para el dirigente también fue una suerte de debut, en este caso como orador principal de un acto masivo (según los organizadores se concentraron unas tres mil personas) con todo el marco y el cotillón tradicional de las campañas del peronismo en el conurbano.

“¿Me van a tener paciencia?”, preguntó “Wado” ni bien tomó el micrófono, en referencia a su “problema en el habla”. “Seeee”, devolvió el público, que en su mayoría lo veía de cerca por primera vez. De fondo, las pantallas led del escenario mostraban el flamante logo, una suerte de escarapela con la sigla "UP" en el centro. Enseguida, el ministro se dedicó a plantear algunas de las bases de lo que podría ser la campaña del nuevo frente. Habló de que en las próximas elecciones habrá una "discusión entre dos modelos de país, uno que quiere un Estado presente y otro que quiere volver para recortar en las industrias, las escuelas y entregarnos al FMI". También resaltó "la necesidad de recuperar la paz entre los argentinos", en una alusión directa a “los candidatos que no repudiaron el atentado a Cristina”, por Patricia Bullrich, y a “aquellos que tienen vínculos directos con quienes la intentaron matar”.

Sobre el final del discurso, a la hora de las arengas, de Pedro dió en la tecla con el tono del acto. "Encendamos los motores de la militancia. Salgamos a hablar con todos y todas", pidió. La idea fue clara: con las PASO del 13 de agosto a la vuelta de la esquina, sea quien sea el finalmente el candidato, el peronismo comenzará a movilizar poco a poco a las bases, una búsqueda que también estuvo detrás de la movilización del 25 de Mayo en la plaza que protagonizó la vicepresidenta.

El acto estaba confirmado desde varios días antes, por lo que el empalme con el estreno de la nueva marca fue una coincidencia. El propio ministro se ocupó en aclarar eso mismo. “Me preguntaron hoy si este era el primer acto de Unión por la Patria. No es ni el primero ni el último. Es un acto más. Hoy hay muchísimos actos a lo ancho y a lo largo del país con el mismo nombre, con compañeros que salen a dar la discusión”, dijo. Antes, de Pedro había estado en el CCK para un encuentro contra el Buylling, y más tarde, en La Matanza. Terminado el plenario en Morón, puso rumbo hacia Tres de Febrero. La agenda, ajetreada, es la de un precandidato.

A su lado, además de Ghi, estuvieron el referente de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, y la diputada nacional Mónica Macha. Antes del acto, el intendente y el ministro recorrieron la Reserva Natural Urbana de El Palomar junto a estudiantes del primer año de secundaria. "Unión por la Patria nace para devolvernos la esperanza en esta nueva etapa", introdujo Ghi. Luego dijo que "empieza un camino de transformación como lo hizo Néstor, como lo hizo Cristina y como queremos que lo haga Wado".





A bailar el "Wadu-Wadu"

El playón de Deportivo Morón estaba rebalsado de militantes. Para muchos fue un primer contacto en vivo con el ministro. Todos ellos estaban al tanto de que podrían estar enfrente del próximo candidato que saldrían a militar. "Él es dueño de una historia personal que nos representa. Tiene el aval de la jefa, y al peronismo como bandera. Si es candidato o no, que lo diga Cristina", contó Hugo, delegado de ATE Morón. "Lo milito de acá a la china", aportó Claudia, de Barrio Seré y militante de Nuevo Encuentro. "¿Cómo no le vamos a tener paciencia? Cuando dijo eso ya está me ganó", agregó. "A lo que no vamos a tenerle paciencia es a que se repita lo de este presidente", se apuró a comentar Ricardo, de la misma organización. "Yo estoy muy ansiosa con que haya ya un candidato, pero espero lo que ella (por CFK) diga. Ojalá sea Wado. No cantamos nada porque somos respetuosas", agregó por su parte Marisa, también militante de Nuevo Encuentro y vecina de Castelar.



Antes de subirse al escenario, al ministro le preguntaron qué le parecía el nuevo nombre del frente. "Muy lindo", contestó.