Las entradas para ver a Evanescence en el Movistar Arena de Buenos Aires el 17 de octubre se encuentran a la venta general a partir de las 13 de este viernes en el sitio web del estadio porteño.

El valor de las localidades para el sector Campo es de 19.000 pesos; le siguen las de Platea 2, por 27.000 pesos; y finalmente, las de Platea 1, por 35.000 pesos. A todas habrá que sumarle el costo por servicio.

Según explica el sitio online, sólo se podrán comprar 6 entradas por transacción. En la fecha del show, se deberá presentar el E-Ticket en la entrada del estadio, la cual llegará previamente mediante un mail al correo electrónico del comprador.

El pasado miércoles, luego de que se habilitara la preventa exclusiva para clientes de Movistar, para aficionados y suscriptores de la banda en Spotify, y para fans que tuvieran un código único exclusivo a través de las redes sociales del grupo y la discográfica, se agotaron los paquetes VIPS que ofrecía la producción del evento.



Los paquetes VIPS ofrecen a los fans de la banda una experiencia más completa. Entre los beneficios está la posibilidad de acceder a la prueba de sonido privada de la banda, de obtener una litografía autografiada, merchandising oficial, y una entrada anticipada al recinto, y más. Así todo, el precio de una entrada para Campo, Platea 1 o Platea 2 más un paquete VIP rondaba entre los 65.550 pesos (sin el costo de servicio) hasta los 120.750 pesos (también sin costo por servicio).

El grupo de rock y metal gótico liderada por Amy Lee, vuelve a Argentina luego de seis años en el marco del South American Tour 2023. Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por transacción.



La banda también se presentará en Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay Brasil, Perú y Venezuela.

Evanescence, ganador de dos premios Grammy, dejó huella en jóvenes y adultos de todo el mundo. Su álbum debut histórico, Fallen, lanzado en 2003, sentó las bases al pasar 43 semanas en el Top 10 de Billboard y vender más de 17 millones de copias en todo el mundo. El grupo supo tener varios hits en los 2000, como "Bring me to life" o "My inmortal".