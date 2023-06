Luego del tuit del PJ bonaerense sobre el cierre de alianzas, el ministro de Seguridad y apoderado de la campaña de Daniel Scioli, Aníbal Fernández, insistió con que el espacio que conduce Máximo Kirchner "oculta información".

"Ayer lo llamamos (a Máximo Kirchner) como 20 veces y no atendía nunca, recién a la tarde comenzó a atender con respuestas poco certeras", aseguró este sábado en diálogo con AM750.

Lo que reclama el espacio integrado por el funcionario, el precandidato a presidente Daniel Scioli y la ministra Victoria Tolosa Paz, entre otros, es el acta de distribución de cargos. "Me preguntan '¿cuál es la discusión dos o tres carguitos?'. Un diputado nacional más o menos cambia la historia del país", declaró Fernández.

En ese marco, le respondió a Cristina Kirchner quien en Rio Gallegos criticó al ministro por "amenazar con ir a la Justicia" en el medio de las discusiones por el cierre de alianzas: "Lo que yo advertí es: 'Si ustedes no nos dan bola nosotros vamos a recurrir a la Justicia Electoral", explicó en Toma y daca.

Y continuó: "Me hacen quedar como el malo de la película cuando fui ministro en 4 presidencias. Cristina no da lugar para que uno no pueda charlarlo y Máximo conduce La Cámpora que siempre se ha manejado de esta forma, con caprichos".

Por último, concluyó: "Soy un soldado de Juan Perón y defiendo a la estructura del movimiento obrero organizado. No sacamos a nadie a los empujones. Eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con La Cámpora".