Organismos de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales y políticos repudiaron la represión ordenada por el gobernador Gerardo Morales en Jujuy contra las manifestaciones de pueblos originarios y organizaciones sociales que discutían en las calles de Purmamarca las modificaciones a la Constitución provincial y defendida en las últimas horas en redes sociales y medios de comunicación por él y referentes de Juntos por el Cambio. “Es lamentable, es inaceptable, tiene que parar”, reclamó Taty Almeida en diálogo con este diario, antes de participar en representación de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora de la conferencia de prensa que dirigentes políticos, sociales y gremiales llevaron a cabo en el Congreso de la Nación.

“Es muy importante que estemos acá reunidos porque demostramos que tenemos memoria”, postuló Almeida desde la mesa de la conferencia de prensa en la que diputades del bloque oficialista, referentes de la CTA y de la Corriente Federal de los Trabajadores de la CGT, dirigentes sociales y de derechos humanos –además de Madres, H.I.J.O.S., la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Abuelas de Plaza de Mayo, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros– informaron que al paro nacional anunciado para el jueves próximo se sumará una movilización hacia la Casa de Jujuy en la Ciudad de Buenos Aires, en repudio al accionar represivo ordenado por Morales en Jujuy el pasado sábado.

Durante esa jornada y como respuesta a las protestas desarrolladas en Purmamarca y en toda la zona de la Puna jujeña contra la reforma constitucional, las fuerzas policiales provinciales reprimieron con balas de goma y golpes y detuvieron a una veintena de personas. “Es lamentable como está reprimiendo Morales a ese pueblo que pacíficamente se está expresando, está exigiendo lo que realmente es justo. No nos extraña, no es la primera vez que demuestra lo que es como persona y como gobernador”, sumó la Madre de Plaza de Mayo. Vía teleconferencia, participó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que viajó a Jujuy el domingo.

Durante todo el fin de semana los organismos de la mesa nacional de derechos humanos se expresaron sobre la represión de Morales. Lo hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales. El domingo, a través de su cuenta de Twitter, la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo repudió “la represión desatada por la Policía de Jujuy” contra las comunidades originarias y manifestantes de organizaciones sociales y de derechos humanos de distintas localidades del norte de la provincia que expresaron su desacuerdo con la reforma constitucional jujeña que “busca criminalizar la protesta y despoja a las comunidades originarias de tus tierras”. Exigieron, además, “el cese a la represión y la libertad de los detenidos y detenidas”.

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas rechazaron “el accionar totalitario” de Morales quien “se lleva por delante la constitución argentina y el compromiso del pueblo argentino con la democracia, de la que justamente en este año conmemoramos con orgullo sus cuatro décadas ininterrumpidas”. A través de un breve comunicado, el organismo apuntó que la reforma constitucional del gobierno jujeño “vulnera los derechos que costó vidas de compatriotas” y “es una falta contra todos los argentinos ante la cual no podemos quedarnos como espectadores”. Por último, expresó el repudio a “la represión ejercida contra las legítimas protestas y exigimos la inmediata libertad de todos los detenidos”.

En el mismo tono se expresaron las regionales de todo el país que integran la Red Nacional de H.I.J.O.S.

El gobernador de Jujuy defendió el accionar de las fuerzas de seguridad y acusó al “Frente de Todos, el kirchnerismo, La Cámpora, la izquierda y las organizaciones piqueteras financiadas por el gobierno nacional” de ejercer “violencia”: “Éste es el peor Estado paralelo que funciona en la República Argentina”, se justificó. En diálogo con este diario, Graciela Lois, referente de Familiares, añadió que “es evidente” que “Morales no conoce la palabra derechos ni democracia. Que sus expresiones de tan lamentables no deben ser tenidas en cuenta, porque no ofenden a quien van dirigidan sino quien las dirige, en este caso a él lo define como autoritario, feudal y represor”.

“Apoyamos a los compañeros y las compañeras que están movilizados en Jujuy y que tienen en claro que en este año, a 40 de democracia, defender los derechos la libertad es uno de los principios básicos”, expresó Mabel Careaga desde Familiares y Amigos de los 12 de la Santa Cruz. Opinó que “no es casual” que Morales “quiera esta reforma constitucional” que responde a “la aplicación de un programa económico que necesita la represión como forma de dominación”. Por último, reclamó “manifestaciones de apoyo en todo el país” al pueblo jujeño “no solo de organismos y de partidos políticos sino también a través de vías institucionales de la democracia”.