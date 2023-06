DISCOS DISCOS DISCOS ► Después de una amplia galería de singles, Simona armó su primer disco, Esfera de amor, donde combina la dulzura juvenil con los juguetes adultos; el diario íntimo con la despersonalización de la joda; las melodías manijas con los breaks inesperados ► Aunque quedó postergado, el reggae local siguió sacando bandas, como Rootment, que en su segundo disco, Despierta, pasea por el lover, el roots y el dub sin olvidarse del mensaje de rebelión ► Cargada de música espacial e indomable, Melanie Williams sacó su tercer disco con el colectivo mutante El Cabloide: TReSMO es un álbum flashero, espeso, de a ratos bailable y siempre revoltoso ► Versos sobre la identidad y las tentaciones, un seleccionado de músicos locales, un sonido global y un concepto onda upside down o El Bar del Infierno arman Lush: Vibralounge, segundo de Juan Navia ► Desde Baradero, AL7ER rindo culto al rock alternativo en su disco debut, 7, con melodías que emergen entre guitarras machacantes y máquinas voladoras, y hasta alguna balada de densidad rocker ► Y tres piezas largas downtempo, que van guiando el movimiento del cuerpo y el vuelo de la mente, arman Brisas, el flamante EP de El Remolón con tracks inspirados en la Costa, La Pampa y Mendoza.



JOYSTICK DIVISION EA Sports sigue alimentando el fuego de la renovada popularidad de las carreras de Fórmula 1 con la nueva entrega del videojuego oficial del Campeonato Mundial: F1 23, que incluye modo carrera ficcional (Braking Point), un nuevo sistema de controles y una intensa banda sonora con música de Skrillex, The Chemical Brothers, Fred Again, Flume o Wet Leg ► Bandai Namco sacó el pintón Park Beyond, que promete una experiencia colorida y frenética de simulación de gestión de parques de atracciones (para PC, X|S y PS5, con prueba gratutia para suscriptores de PS Plus Premium) ► Y en el marco del Steam Next Fest se puede jugar una demo de una hora de Runa y el legado Chaikurú, una aventura industria nacional sobre una civilización perdida en un mundo 3D inspirado en el norte argentino.



DE VISITANTE El cantante mediático texano Machine Gun Kelly confirmó visita para el 2/11 en el Movistar Arena ► Los emo-alternativos Evanescence, también estadounidenses, volverán a la Argentina después de 6 años para tocar el 17/10, también en el Movistar Arena ► Y un poco antes otro estadounidense más, Eladio Carrión, pasará el 25/8 por... el Movistar Arena, claro que sí ► Desde otras coordenadas vienen para tocar la rapera uruguaya Eli Almic (30/6, El Recoleta), los punks ingleses Toy Dolls (9/9, El Teatro Flores) y los trasheros alemanes Sodom (10/9, El Teatro Flores).

ALTA TEMPORADA Distopías, fantasías mediáticas, mitos predigitales, paranoias virtuales y paparazzis fuera de control enlazan la sexta temporada del clásico Black Mirror, que ya está en el menú de Netflix ► El universo seriéfilo trekkie se expande con Star Trek: Strange New Worlds, que estrenó su segunda en Paramount+ ► Y líneas de tiempo paralelas entrelazan desapariciones de mujeres en la miniserie Saint X, que debutó en Star+.

TENGAMOS SESSION Posguerra estrenó Lapso Live Session, sesión en directo de su disco debut, grabada en Estudio Crazy Diamond con una puesta que combina relajación de living con intensidad de amanecido ► Y María Florencia Silva y Animales de Poder entregó Ritual Live Session, con entrada mística, telas aterciopeladas y la guitarra bien al frente ► Además, Axel Caram sumó a Salas Tkbron para su Sesión - 7 y Alan Gómez convocó a Ryan Castro y Ovy on the Drums para su Mission 16.

MOSTRÁ SI TE LA BANCÁS Los estados de ánimo, la salud mental y las distintas realidades psíquicas son el eje de ¿Cómo sentir? Diarios íntimos para el presente, una muestra colectiva con fotos, site specifics, esculturas, dibujos, instalaciones, textiles y pinturas de más de 40 artistas, que se podrá ver hasta el 20/8, gratis en la Casa del Bicentenario ► Y fotógrafxs de Argentina, Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y Trinidad y Tobago participan de Tributo, la muestra a cielo abierto sobre temáticas como sustentabilidad y medio ambiente, que está montada en el Palacio de Aguas Corrientes (Av. Córdoba y Riobamba, gratis).

HACELA SIMPLE Canciones por la patria, con la firma de Reot (¿Quién dice?), Terapia (Terapia), Los Besos (Nadie duerma), Kuropa (¿Ves?), Sele Vera y Pampas de Bariloche (Te vas), Rudy con LvRod (Siempre fuiste vos), Las Preguntas (Humedad), Franco Rizzaro (2da parte), LWLO (Dime ke sí), El mató a un policía motorizado (El universo), Batty Sebastián Paz (Fedra), Modem (Universo de princesas), Eléctrico Limón (Sacado), Puebla (Foto) y Julais con Eve Calletti (Voces).





