El técnico de Boca, Jorge Almirón, ensayó un probable equipo con un sistema 4-4-2 y Valentín Barco de volante para jugar ante Godoy Cruz el próximo jueves desde las 21.45 en Mendoza por la 21º fecha de la Liga Profesional. La formación que paró el entrenador fue con Sergio Romero; Weigandt, Roncaglia, Figal y Genez; Medina, Varela, Pol Fernández y Barco; Óscar Romero y Benedetto.

La única variante podría ser el ingreso por Roncaglia del zaguero paraguayo Bruno Valdez, que vuelve de estar con la selección de su país por la fecha FIFA. La novedad táctica, además del esquema, es la posición de Barco que jugaría en la mitad de la cancha, en una decisión similar a la que Almirón tomó cuando adelantó al peruano Luis Advíncula. De confirmarse este movimiento, como lateral por esa zona estará el juvenil Nahuel Genez, quien hará su debut como titular.



A la poblada lista de lesionados del plantel ahora hay que agregarle a Norberto Briasco y a Ezequiel Fernández, quienes estarán afuera por lo menos 15 días. El delantero se lesionó en el tobillo izquierdo en el partido que disputó con la selección de Armenia ante Letonia. En tanto, que el juvenil volante se habría lesionado de forma insólita al patear un cartel de publicidad por la bronca que le generó su salida por Alan Varela en el partido ante Lanús.



Mientras tanto el ambiente boquense espera con gran expectativa la despedida de Juan Román Riquelme del próximo domingo en la Bombonera, aunque a apenas cinco días del partido todavía no se conocen detalles esenciales como la hora del encuentro, el canal por el que será televisado y, fundamentalmente, cuándo y cómo se venderán las entradas. No es habitual que, a tan poco de un espectáculo de tanta trascendencia, todavía no se tenga claro este aspecto. Sin embargo, se espera que tras el feriado largo se comunique el día que saldrán los boletos a la venta con prioridad para los socios activos.

La recomendación para los hinchas es que no se suban a ninguna oferta que llegue por WhatsApp o justamente por las redes, para evitar estafas, hasta tanto no se anuncie el canal oficial de expendio. Los rumores de que se estaría llevando una preventa para algunas filiales fueron descartados por el entorno de Riquelme



El horario es otro tema que preocupa a la seguridad: en principio, se estaría programando para la media tarde, probablemente a partir de las 16, con la idea de que el encuentro termine de día y se facilite la evacuación del público del estadio.

Además de la presencia de Lionel Messi, está confirmado que jugará el ex Boca y campeón del mundo en Qatar Leandro Paredes y el cuerpo técnico de la Selección Argentina (Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel y Roberto Ayala), como así también la mayoría de los jugadores de Boca tricampeón del 2000 que serán dirigidos por Carlos Bianchi.