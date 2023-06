Las elecciones PASO de principios de junio no calmaron la disputa entre el radicalismo y el PRO disidente en Mendoza. El candidato a gobernador por Unión Mendocina, el diputado del PRO Omar de Marchi, denunció a Alfredo Cornejo, competidor por la gobernación en el espacio Cambia Mendoza, por el ataque a una funcionaria de municipio de Las Heras. La agresión, que es investigada por el Poder Judicial mendocino, sería la respuesta a una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el candidato de Cornejo, según denunció Marchi.

El intendente de Las Heras y candidato a vicegobernador de Unión Mendocina, Daniel Orozco, denunció que el martes a la tardenoche fue atacada su pareja y secretaria de Gobierno, Janina Ortiz; la concejala Pilar Maturano y una colaboradora, Mayra Farías. Según la denuncia, radicada en la Unidad Fiscal Correccional por "lesiones y amenazas", un joven se les acercó, le pegó a Ortiz y la quiso tirar a una acequia, aunque ella logró resistirse. Cuando huyó, el hombre habría gritado: "Esto es por lo de Lo Presti".

"Es grave, es mucho más grave de lo que podamos imaginar", denunció De Marchi este miércoles en conferencia de prensa. "Se ha montado un sistema de disciplinamiento a políticos afines y opositores", lanzó el candidato a gobernador una denuncia contra el oficialismo de Cambia Mendoza, representado por Cornejo y el gobernador Rodolfo Suárez.

Según De Marchi, se busca controlar la "vida general de la provincia" entre sectores de la política, la Justicia y "periodistas militantes que son funcionales a esa estrategia", aunque no ofreció nombres, a excepción de uno: "Basta señor Cornejo, basta señor Cornejo".

"A los mendocinos les quiero decir que cuando estos sistemas se instalan, no sabés como terminan. Yo no quiero hacer una comparación con Chaco, pero la diferencia quizá fue que ayer no le metieron un palazo y no la metieron en una cuneta", agregó el actual diputado nacional del PRO refieriéndose al caso de Cecilia Strzyzowski, el mismo caso que el gobernador Gerardo Morales y la plana nacional de Juntos por el Cambio utilizó para esquivar la responsabilidad en la represión en Jujuy.

Según la versión de la concejala que acompañaba a Ortiz, la secretaria de gobierno de Las Heras fue golpeada en el ojo y luego pateada en el piso. "Quédate callada, dejá de molestar y levanta la denuncia contra Lo Presti", fue la amenaza del agresor.

¿Quién es quién en la interna cambiemita en Mendoza?

Francisco Lo Presti es el candidato a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza, la alianza de Juntos por el Cambio en la provincia cuyana, con el respaldo del senador Cornejo. En las primarias de junio, Lo Presti ganó la interna y, en conjunto, la alianza del gobierno provincial alcanzó el 30,8%. El candidato fue hasta hace pocos meses secretario de Obras y Servicios Públicos de Las Heras, hasta que Orozco decidió acompañar a De Marchi en la ruptura de la alianza oficialista.

En las PASO del 11 de junio Cornejo fue el precandidato más votado con 28% - alcanzado un 46% de votos para Cambia Mendoza, con la suma de los sufragios obtenidos en la interna por Luis Petri, ahora precandidato a vicepresidente de Patricia Bullrich- y De Marchi alcanzó un 21%. En la disputa por Las Heras, el cadidato Unión Mendocina alcanzó el 22,7% de los votos.

En ese contexto, Ortiz y la concejala Pilar Maturano presentaron una denuncia contra Lo Presti para que investiguen al candidato por "enriquecimiento ilícito". Esa denuncia se da en paralelo con una investigación abierta por la Unidad de Delitos Económicos contra el gobierno de Las Heras. El viernes pasado, el fiscal Flavio D’Amore ordenó un allanamiento en el edificio municipal, en busca de documentación por presunta malversación de fondos.

La investigación se inició luego de que se filtrara un audio de una mujer que había tenido contacto con el subsecretario de Políticas Sociales del Municipio. El espacio de De Marchi consideró la denuncia parte de una jugada política de Cornejo para desprestigiar a su candidato a vicegobernador.

La interna entre Cornejo y De Marchi tuvo alcance nacional. Cornejo, respaldado por Patricia Bullrich, exigió que desde Juntos por el Cambio se respaldara su candidatura a la que De Marchi buscó hacer frente, con el respaldo de Horacio Rodríguez Larreta.

El jefe de gobierno porteño, dentro de su estrategia nacional, decidió ceder su alfil en Mendoza, pero De Marchi insistió y forzó a Bullrich, antes de tomar su licencia como presidenta del PRO, a ordenar la intervención del partido en la provincia cuyana para terminar con la rebeldía del diputado nacional. El movimiento terminó en la ruptura y la creación de Unión Mendocina, que en septiembre desafiará a Cornejo en las elecciones generales.

En tanto, Bullrich se mostró en el escenario de Mendoza junto a Cornejo. El senador radical obtuvo un 28% en las PASO mendocinas, quedó como el precandidato más votado, pero no obtuvo tanta ventaja respecto del díscolo Omar de Marchi, quien se presentó por fuera con el sello La Unión Mendocino y alcanzó un 21% de los votos. La alianza Cambia Mendoza sumó en total un 42% de los votos, ya que la interna la disputó Cornejo frente al diputado Luis Petri --respaldado por el senador Julio Cobos-- y obtuvo un sorpresivo 18%.

De esa manera, la de Bullrich fue una foto con un candidato debilitado, un ex gobernador que se encamina a ganar las elecciones generales de septiembre, pero sin un respaldo fuerte por parte de los mendocinos. La ex presidenta del PRO se había jugado fuerte por Cornejo, ya que antes de pedir licencia como titular del partido ordenó la intervención provincial frente a la indisciplina de De Marchi, que la desafió a ella y a Cornejo.