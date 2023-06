María Becerra se animó a la actuación y protagonizó el video del tema "Corazón vacío". El videoclip cuenta la historia de una mujer -interpretada por María- que cría sola a su hija y se conecta con ella mediante la música y el baile. A 15 horas de su estreno, el video acumuló más de 1.3 millones de reproducciones en YouTube.

"Después de meses pidiéndomelo les traigo este temón de la mano de un video súper especial. Vayan a disfrutarloooo", escribió la cantante en su cuenta de Twitter el día del estreno.



Algunas semanas atrás, María firmó contrato con Warner Music y la discográfica organizó un mega evento en Miami para presentar el videoclip producido por el ecuatoriano XROSS y dirigido por Julián Levy.



Recientemente, María lanzó el video oficial de "Te cura", canción incluida en el soundtrack de "Rápidos y furiosos X", la décima entrega de la franquicia de acción protagonizada por Vin Diesel y Michelle Rodríguez.



¿Qué hacía María Becerra antes de ser cantante?

Nacida en Quilmes, María empezó su carrera musical en el pop urbano y el trap latino a los 22 años, cuándo en septiembre de 2019 cuando lanzó "222", su primer EP con tres canciones. Hasta ese entonces era youtuber.

María Becerra. Imagen: mariabecerraoficial.com

Dos años más tarde, en 2021, lanzó su primer álbum titulado "Animal". Ese trabajo discográfico incluyó hits como "Acaramelao", "Mi debilidad" y "Wow Wow". Al año siguiente, María presentó "La nena de Argentina", un álbum que cuenta con 12 canciones en solitario y un bonus track: "Automático".

Actualmente, cuenta con más de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify y un canal de YouTube con más de 2 mil millones de visitas.



Letra completa de Corazón Vacío

Letra: Me dejaste el corazón vacío...

a ella le das tu amor y yo muero de frío

qué ilusa fui al creer...

Me preguntó dónde la conociste pero creo que sé

Esa noche pasao’ de 512 y percocet

tenía llamadas tuyas perdida en el cel

imaginando lo peor ya no sabía qué hacer.

No se si hice bien pero llamé, no me gustó lo que escuché

yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo qué:

“no te ilusiones más con él porque ya no va a volver”

corté el teléfono y supe qué

Me dejaste el corazón vacío

a ella le das calor y yo muero de frío

qué ilusa fui al creer que tu amor era mío

pensé que éramos dos pero me ha mentido, éramos tres contigo



¿Perdón pa qué?, sé que no es sincero conociéndote

y aunque pude sola, te necesité

haz lo de siempre desaparécete

Baby, Lady...

Y no te pongas loco si me ves

perreando con otro contra la pared

que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder

y sabés muy bien cómo es

¿Y qué quiere ahora? nos fuimo’,

no me hablen de amor y no paramos, seguimos

y aunque caminamos en lo escuro, salimos

te faltó valor y yo tuve compromiso me paré del piso..



No se si hice bien pero llamé, no me gustó lo que escuché

yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que:

“no te ilusiones más con él porque ya no va a volver”

corté el teléfono y supe que

Me dejaste el corazón vacío

a ella le das calor y yo muero de frío

qué ilusa fui al creer que tu amor era mío

pensé que éramos dos pero me ha mentido, éramos tres contigo

Lady... y no te pongas loco si me ves

perreando con otro contra la pared...

Lady, Lady... La Nena de Argentina. 2023, 2023



