Con la voz quebrada, en el estudio de LT8, Maxi Rodríguez expuso una vez más su amor incondicional a Newell's Old Boys y a los hinchas: "Va a ser mi último abrazo con ellos porque después de esto no va a haber más nada, quiero que lo disfruten porque va a ser una fiesta colosal. Todo lo que se está haciendo, se está haciendo de corazón". También mostró su amor a Rosario: "Yo quería que la ciudad y Newell's fueran el centro del mundo". Esta tarde, desde las 16, estarán abiertas las puertas del Coloso Marcelo Bielsa, desde las 18 habrá música y fuegos artificiales, y a las 19.15, el partido homenaje, que será transmitido por la plataforma Star+. La expectativa, por supuesto, es que esté Lionel Messi, su amigo. El capitán de la selección campeona del mundo aún no confirmó porque, además, hoy es su cumpleaños. .

"Quiero que sea una fiesta, que todos la pasen bien y se diviertan, más allá de jugar con una camiseta o con otra. Quiero que todos estemos contentos y sea una fiesta del fútbol. Me hacen este homenaje, pero no me gusta ser el centro, quiero que la pasen todos bien", declaró Rodríguez a la señal de cable ESPN. Y además, bregó para que se dejen de lado las rivalidades deportivas ya que uno de los invitados -tampoco confirmado- es Ángel Di María, jugador canaya tanto como ídolo de la selección.

La Fiera festeja el gol realizado a México en el Mundial de 2006. Imagen: Télam.

El homenaje central consistirá en un partido entre un equipo con la camiseta de Newell's, que será dirigido por el exjugador y extécnico de Newell's y de la Selección argentina, Gerardo Martino, y otro que lucirá la casaca albiceleste y será conducido por el exentrenador del seleccionado José Néstor Pekerman, Los jugadores y exjugadores confirmados por Rodríguez son Lionel Scaloni, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, Gabriel Heinze, Gerardo Martino, Mauricio Pochettino, Eber Banega, José Pekerman, Gabriel Batistuta, David Trezeguet, Ariel Ortega, Ignacio Scocco y Leonardo Ponzio.

Maxi festeja su último gol en Newell's en diciembre de 2021. Imagen: Sebastián Granata

Messi, que fue licenciado por Scaloni luego de la victoria 2-0 sobre Australia, en el amistoso jugado en Beijing, viajó hacia Rosario, acompañado por Di María y Nicolás Otamendi, y permanece en su casa del Country Kentucky, situada en la ciudad de Funes, al oeste de Rosario, motivo por el cual se especula con que asista al homenaje a la "Fiera". Otros de los invitados que aún no oficializaron su participación son Marcelo Bielsa Ezequiel Lavezzi y Cristian "Kily" González.

Rodríguez jugará el primer tiempo con la albiceleste, y el complemento con la casaca de Newell's. Las inmediaciones del estadio "rojinegro" fueron valladas con fenólicos esta semana por la empresa organizadora del evento, que colocará mañana un triple cerco de control, que los espectadores sólo podrán atravesar si tienen su entrada.