Los restos óseos de una mujer encontrados este mes en un predio militar en Uruguay, en el marco de excavaciones para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas durante la última dictadura, serán enviados al Laboratorio del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) de la provincia de Córdoba para su identificación.

El ministro de Defensa, Javier García Duchini, señaló que el traslado hacia el laboratorio especializado en la identificación de personas desaparecidas se concretará hacia "el fin de esta semana o a comienzos de la próxima". No obstante, no se sabe cuánto pueden llegar a demorar los resultados de los análisis.

Reconocimiento del sexo

La coordinadora del Equipo de Antropología Forense de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, Alicia Lusiardo, afirmó el jueves en una conferencia de prensa que se trató de un enterramiento clandestino, porque no es legal enterrar personas en un predio militar. "Hubo evidentes intenciones de ocultamiento al haberse agregado cal, de manera que no nos queda duda de que se trata de un enterramiento de un detenido y desaparecido", detalló.

Lusiardo explicó que la única conclusión alcanzada hasta ahora es que se trata de un cuerpo de sexo femenino. Y remarcó que no hay una metodología que permita establecer en qué fecha exacta ocurrió el enterramiento, agregando que el cráneo y el resto del cuerpo están en condiciones para la fase de reconstrucción.

El hallazgo

El pasado 6 de junio los restos humanos de la mujer fueron encontrados durante los trabajos de excavación que se desarrollan en un predio del Batallón 14 del Ejército a las afueras de Montevideo. Este hallazgo sería el séptimo, si se confirma que se trata de una de las 197 personas detenidas desaparecidas en Uruguay.

Para la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que lleva más de cuatro décadas reclamando conocer el paradero de sus seres queridos, los restos pueden pertenecer a alguna de las 40 mujeres que buscan, detenidas tanto en territorio uruguayo como en países vecinos.



Graciela Montes de Oca, hija de Otermín Laureano Montes de Oca, que desapareció en 1975, pidió no especular sobre quién podría ser la persona encontrada, hasta no tener la identidad. "Ellos nunca nos dieron la información de qué hicieron con nuestros familiares, así que nosotros buscamos a 40 compañeras de nuestros núcleos familiares. Sabemos que hubo traslados de compañeros de Argentina hacia Uruguay, de Uruguay a Paraguay y Chile, pero no sabemos dónde fueron llevados", expresó.

Hasta ahora, en Uruguay se encontraron en el mismo batallón los restos del periodista y maestro Julio Castro en 2011 y del comerciante Ricardo Blanco en 2012. También han identificado a Ubagésner Chávez Sosa y Roberto Gomensoro en 2005, Fernando Miranda en 2006 y a Eduardo Bleier en 2019.



La última dictadura

Las desapariciones se produjeron en el marco del "Plan Cóndor", impulsado por EE.UU. en América Latina en las décadas de 1970 y 1980. Se trató de una operación clandestina que coordinó las tareas de inteligencia, persecución y asesinatos de opositores a los regímenes dictatoriales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Tras el fin de la dictadura, en 1986, en Uruguay se aprobó la "Ley de Caducidad", refrendada por la ciudadanía en las urnas en 1989 y 2009, que brindó durante años una amnistía a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura y delegaba en el Gobierno la decisión de qué casos podían ser juzgados. Con la llegada del Frente Amplio al poder en 2005, se buscaron excepciones a la ley para iniciar varios juicios a militares y políticos por su rol en esa época y, finalmente, una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 2011 permitió ampliar los procesos, que llegaron a producir condenas de cárcel de hasta 30 años.

Consultado sobre si los restos hallados de la mujer pueden ser utilizados como prueba en procesos judiciales, el director del Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Wilder Tayler, respondió que "hay procesos judiciales en curso para todos los detenidos desaparecidos y probablemente se los puede utilizar", pero advirtió que "eso lo tendrá que decir el fiscal" una vez que se cuente con toda la información relativa al hallazgo y que "en este momento puede ser muy prematuro como para afirmarlo categóricamente".