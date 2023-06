Newell's no pudo sacar provecho de ninguna de las oportunidades que tuvo anoche ante Huracán. Si bien se puso en ventaja y el rival estaba urgido por ganar por su mal momento, el local se lo empató en el último minuto de la primera parte y al inicio del complemento Martino vio la roja y dejó a la Lepra con diez. Todo lo que hizo el rojinegro fue defender y no perdió porque Lucas Hoyos desvió un tiro penal en los últimos minutos del juego.

Gabriel Heinze debió prescindir a último momento de Willer Ditta. El colombiano no mostró deseos de jugar, por el contrario, ante su pedido por ser vendido a Cruz Azul de México. La dirigencia leprosa negocia hace días y reclama tres millones de dólares por la ficha del zaguero central. Guillermo Ortiz jugó anoche en su lugar y lo hará por el resto de la temporada ante la decisión de Ditta de forzar su salida del parque Independencia. Y Huracán sorprendió a Newell’s en el inicio del partido. Hubo dudas en el fondo leproso en cada pelota que el local metió en el área. Las corridas de Mazzantti y Gauto, junto a la movilidad de Cóccaro, pusieron en riesgo al arco de Hoyos.

Pero el local no puede jugar sin despojarse de los nervios que cosechó con su racha de tantos partidos sin ganar. Hubo ansiedad por atacar y así la Lepra encontró espacios en el mediocampo para generar juego. El primer aviso de Newell’s fue con un remate desviado de Aguirre al pisar el área grande. El equipo de Heinze intentó progresar en el campo con pelota al pie. Y golpeó a Huracán en un tiro libre de Ferreira que cabeceó Recalde por detrás de todos para poner a la visita en ventaja.

Hoyos atajó el penal y había motivo para el festejo

Chaves falló en cada salida que quiso hacer pero por azar Newell’s no encontró el segundo gol en esas acciones. Huracán se descontroló y dejó más espacios. Una pelota perdida por Cóccaro en mitad de cancha no fue gol de Aguirre porque el delantero definió a las manos de Chaves. Las oportunidades estaban claras para el equipo de Heinze. Pero no las aprovechó. Por el contrario, Huracán, en su peor momento, llegó al empate. Mazzantti definió de derecha con una pirueta en el área chica al encontrar un centro que se desvió en el primer palo y señaló el empate en el último minuto. Para peor el iniciar el segundo tiempo Martino vio la segunda amarilla y el rojinegro jugó con diez el complemento.

El partido fue otro al tener Newell’s un hombre menos. Huracán monopolizó el juego y se instaló en los últimos 30 metros de la cancha. Hoyos fue un jugador muy activo. La Lepra no logró salir de su área en los primeros 20 minutos. Heinze apostó con Giani para jugar de contragolpe. Pero ya sin Aguirre y Sordo el equipo perdió todo protagonismo en ofensiva.

Huracán metió en cada ataque la pelota en el área de Newell's y por eso el partido tuvo cierre de angustia para todos: para el local por su necesidad de ganar y para la Lepra en su afán por salvar un punto. Y no ganó el Globo porque Hoyos le desvió a Hezze un tiro penal sobre su derecha luego de que Mosquera tocara la pelota con la mano. El empate no le aportó nada a ninguno de los equipos. Huracán se fue silbado y Newell's sigue sin ganar de visitante.

1Huracán

Chaves

Soto

Torrent

Sauro

Carrizo

Benítez

Fattori

Hezze

Gauto

Mazzantti

Cóccaro

DT: Sebastián Battaglia

1 Newell's

Hoyos

Mosquera

Velázquez

Ortiz

Martino

Gómez

Sforza

Ferreira

Aguirre

Recalde

Sordo

DT: Gabriel Heinze

Goles: PT: 21m Recalde (N) y 44m Mazzantti (H).

Cambios: ST: Desde el inicio Tobio por Soto y Sánchez por Sauro (H), 3m Pittón por Sordo (N), 18m Giani por Aguirre (N), 26m Lujan por Fattori (H), 29m Reasco por Recalde (N), 39m Cordero por Mazzantti y García por Cóccaro (H).

Arbitro: Luis Lobo Medina

Cancha: Huracán

Expulsado: ST: 1m Martino (N).

Incidencias: ST: 43m Hoyos (N) desvió un tiro penal a Hezze (H).