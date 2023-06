La nueva fórmula de Unión por la Patria dejó mucha tela para cortar. Desde los apoyos -y unos poquitos rechazos- del propio oficialismo, hasta la sorpresa de la oposición. También en redes sociales se hizo eco de un tsunami que sacudió el terreno político. Y entre rumores, opiniones y cientos de memes, un tuit llamó la atención por su vaticinio. "El proyecto de Massa es una estafa porque recién se podría aplicar en 2023", fue la predicción de 2014 que ahora cosecha cientos de likes y retuits. Quien escribía esa oración no es otra que Patricia Bullrich, ahora precandidata por Juntos por el Cambio.

Un poco de contexto. La publicación de Bullrich tenía lugar cuando, desde los medios de comunicación hegemónicos, se hacía eje en Sergio Massa como el candidato de la oposición para las elecciones de 2015. Eran épocas donde los políticos no contaban con un Community Manager, escribían mal y pronto y la repercusión de las redes no tenía el impacto que tiene hoy de la actualidad. También eran tiempos en donde aún no se había confirmado la candidatura de Scioli (por el Frente a la Victoria) y Macri coqueteaba con una alianza, ya sea con radicales o con el exjefe de Gabinete.

Lo que vino después del tuit es historia conocida: Macri acordó la formación de Cambiemos con Carrió y la UCR, ganó las elecciones de 2015 en balotage, la gran mayoría de los indicadores económicos se vino a pique, el ministerio de Seguridad comandado por Bullrich reprimió a mansalva, se contrajo un prestamo millonario con el FMI, el macrismo perdió la relección presidencial con la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner, pandemia, guerra y una sequía histórica.

Ahora, nueve años después, el tuit de Bullrich vuelve a escena.