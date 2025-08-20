A pesar del temporal, como cada miércoles, los jubilados y jubiladas se harán presentes y llenarán de reclamos la Plaza del Congreso para pedir el rechazo al veto de Javier Milei sobre la ley que establecía un aumento en sus haberes tras un año y medio de constante ajuste y achicamiento.



Así lo confirmó la representante del Movimiento de Jubilados y docente jubilada, Nora Biaggio, quien aseguró que esta semana harán una radio abierta junto a referentes del sector de la discapacidad, quienes también van a insistir con el rechazo al veto sobre la ley que declaraba en emergencia este sector.

“En nuestro caso no es exagerado decir que para el Gobierno estamos de más, que somos económicamente no productivos y por lo tanto hay que deshacerse de nosotros”, afirmó Biaggio.

Y dijo: “Pero en el camino están usufructuando nuestros fondos, de la Anses, de las cajas provinciales, de las obras sociales. Lo roban todos los gobiernos, pero este es el peor”.

“Incluso esta forma de dirigirse menospreciándonos encubre que no está garantizada la jubilación para todos. Porque esta es una política de arrasar con esta conquista. La del salario diferido para seguir viviendo con el estándar de vida que tenía producto de toda la ganancia que le extrajeron durante su vida”, añadió.

Por eso, dijo, se vuelve tan vital esta lucha: “Es un robo histórico. Pero todo eso hay que encubrirlo con que no servimos para nada, con que le estamos robando al que viene”.

De lograrse el rechazo al veto, dijo Biaggio, se lograría “aire fresco para las luchas que vienen". “No es menor si se derrota el veto. Porque mostramos que con una lucha tenaz, con una lucha justa, efectivamente Milei ya no tiene el poder para seguir gobernando”, afirmó.

Luego, finalizó: “Así comenzaron los grandes cambios en la historia, ganando pequeñas batallas. Porque fortalece la lucha. Fortalece al jueves que se va tratar lo de INTA, INTI y Vialidad. Con lo de Bahía Blanca, que sigue dando vueltas”.