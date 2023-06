La casi totalidad de los nueve encuestadores y asesores en campañas electorales, consultados por Página/12, coincidieron en que para Unidos por la Patria (UxP) la fórmula de consenso puesta en marcha el viernes es un nítido paso adelante. En primer lugar, porque se supone que tranquiliza la interna y permite pronosticar que el dúo del peronismo será seguramente el más votado en las PASO. En segundo lugar, porque Sergio Massa es el candidato con mayor intención de voto en ese espacio, frente a una fórmula anterior Wado De Pedro-Juan Manzur que tenía poco conocimiento, en especial en el interior del país. Y, en tercer lugar, porque Massa tiene mayores posibilidades de captación de votos moderados, algo que aumenta a raíz -señalan los consultores- del endurecimiento del discurso de Horacio Rodríguez Larreta, que compite con Patricia Bullrich. Los encuestadores también señalan que la mayor dificultad de Massa-Rossi proviene de las noticias que vengan de la economía. Ahí está el riesgo, pero también algunas oportunidades.

Para Federico Aurelio, de ARESCO, sostiene que “la decisión de la fórmula de UxP representa, en primer lugar, la capacidad que ha tenido el peronismo de llegar a acuerdos, a pesar de las diferencias que venían teniendo. Un acuerdo que Cambiemos quedó muy lejos de lograr. La fórmula elegida sintetiza las intenciones de CFK y Alberto Fernández, pero sobre todo visibiliza la relevancia de la actuación política de los gobernadores del PJ. A partir de esta unidad, el peronismo va a encarar con más confianza ser uno de los dos espacios políticos que clasifiquen al ballotage. Massa es el dirigente del peronismo que mejor viene midiendo para los escenarios de ballotage. El peronismo tiene el desafío de sostener esta unidad en la difícil gestión de gobierno que se transitará hasta las elecciones y proponer la mejor forma de transitar los problemas del país”.

Artemio López, de Equis, sosteiene que “este paso es adecuado en tres dimensiones. En primer lugar, la dimensión orgánica. Se trata de una decisión que involucra a Cristina, líder para un sector mayoritario de UxP. Esas determinaciones no se deliberan. Segundo, desde el punto de vista electoral, la fórmula Massa-Rossi atrapa bien los votos del espacio, más o menos el 35 por ciento, y Massa puede intervenir con eficacia en distritos hostiles como Córdoba. Tercero, la perspectiva programática. Massa fue muy crítico del acuerdo delictivo Macri-FMI y su convalidación parlamentaria. Impugnó junto a Máximo -que incluso renunció a la jefatura del bloque- el tipo de acuerdo, el gran cerrojo que significa para frenar el proceso inflacionario y el deterioro de los ingresos”.

Para Eduardo Fidanza, de Poliarquía, “la decisión de conformar una fórmula única, encabezada por Massa, admite, en principio, dos lecturas. La primera es que, independientemente de quién fuera el candidato, no tener PASO le puede permitir a UxP un buen desempeño respecto de JxC, que repartirá sus votos, y de Milei, que probablemente haya alcanzado su techo. Segundo, no queda claro, sin embargo, cuál será la capacidad de Massa para consolidar un electorado competitivo, considerando dos factores. Uno, si el voto duro de CFK lo acompañará, habida cuenta de las diferencias ideológicas, y dos, si con la actual situación económica (básicamente el índice de inflación) conseguirá votos independientes. Pronto lo iremos sabiendo, con los primeros sondeos y la evolución de los indicadores económicos”.

Roberto Bacman, del CEOP, afirma que “ante el actual escenario, la unidad es la única fórmula que le garantiza a UxlP un mejor posicionamiento electoral. Es cierto que el contexto que se presenta es difícil. Nadie tiene con esta decisión el triunfo asegurado. En el mundo entero, los oficialismos pasan por un momento complicado. Pero también es cierto que la unidad cierra la interna a cielo abierto, le encuentra y potencia un rol mucho más específico y productivo para cada uno de los líderes de UxlP. Alberto Fernández puede concentrarse en el rumbo a su gestión para llegar al fin de su mandato. Cristina ayudará a que la derecha no triunfe en estas elecciones. No hay que olvidarse que ahí está el principal objetivo, que no triunfe la derecha como pasó en el año 2015. Sergio Massa muy probablemente no deje su ministerio durante la campaña, claro. Su desafío siempre será mejorar la economía. Inflación, renegociación con el FMI, esa monstruosa deuda heredada que es la principal fuente de contaminación económica a la Argentina con respecto a la inflación, y por supuesto mejorar salarios, mejorar ingresos

Raúl Timerman, de Grupo de Opinión, está convencido: “es posiblemente lo más próximo al mejor paso que podía haber dado UxP. Desde hace mucho tiempo, una vez que se bajó Cristina de la fórmula y que Axel manifestó tantas veces que no quería ser candidato a presidente, vengo insistiendo que la mejor fórmula presidencial del espacio era Sergio Massa-Wado de Pedro. Ante la presencia de Daniel Scioli para disputar la interna, era probable que Wado ganara, con la transferencia de los votos de Cristina. Pero, después, Wado representaría lo que el 65 por ciento de los encuestados quiere cambiar. En esa situación, me animaría a decir que si Milei sigue deshilachándose, hasta estaba la posibilidad de que JxC gane en primera vuelta, sin ballotage. Ahora, con la fórmula que encabeza Massa se pelea no sólo el voto kirchnerista, sino también se buscarán apoyos en la franja de la ancha avenida del medio. Es la forma de ampliar y tratar de llegar con posibilidades al ballotage. Se aprovecha también el hecho de que Larreta se ha mimetizado bastante con el discurso de Bullrich".

Analía Del Franco, de Del Franco Consultores "Sí, yo creo que es una fórmula adecuada. Para adentro del UxP que vivía una situación de tensión importante. Es una fórmula que genera cierto consenso entre CFK, Alberto y los gobernadores. Creo que también Agustín Rossi tranquiliza, porque siempre fue cercano a Cristina. Y en lo que tiene que ver con el electorado, Massa siempre fue el mejor posicionado de todos los precandidatos que se medían, siendo obviamente también el más conocido, el más instalado. Uno puede decir, bueno, tiene el flanco de la situación económica, la inflación. Pero también puede exhibir la negociación con el Fondo, en la que puede tener un as en la manga. Desde la intención de voto, Massa aparece con niveles parejos en Provincia de Buenos Aires y el interior. Eso ayuda bastante y podría acercar el voto de sectores medios que hoy no votan a UxP".

Santiago Giorgetta, de Proyección, diagnostica: "Sí, sin duda el paso adecuado era la lista de unidad. Eso no cabe ninguna duda. Que el candidato sea Massa tiene la fortaleza de que es, individualmente, el candidato que mayor intención de voto tiene en el espacio. Eso se desprende de nuestro último estudio de opinión pública donde vemos que de forma individual tiene un alcance de hasta 36 por ciento de intención de voto".

Carlos De Angelis, profesor de Opinión Pública. "Primó el hiperpragmatismo. En el acto de 25 de mayo, con Cristina al frente, los que la rodeaban eran la lista corta: Wado, Máximo Alicia Kirchner y Massa. Sin embargo, aparecieron situaciones como la del cambio de nombre y el surgimiento de Daniel Scioli, con cierta estructura de Hugo Moyano. Esto obviamente hizo correr alarma en los gobernadores con el resultado que conocemos. Ahora Massa plantea la apuesta de volver al centro, una promesa que el FdT había perdido, con la ventaja de que Larreta abandona ese centro para confrontar con Bullrich. Por lo tanto, está la posibilidad de llegar hasta el votante moderado, que no quiere un cambio al estilo de la violencia jujeña. Por eso, las PASO se van a pasar con cierta tranquilidad, probablemente ganarle a Milei y luego pelear mano a mano con JxC".

Marina Acosta, de Analogías. "La llegada de la coalición a una fórmula de unidad es adecuada en el contexto de la situación actual donde la ciudadanía viene percibiendo desde hace mucho tiempo un gran desorden en el sistema político en general y particularmente dentro de la coalición de gobierno. Por lo tanto, esta fórmula lo que hace de alguna forma es enviar un mensaje a la ciudadanía de orden interno. En este sentido también nos parece que puede ser un mensaje para el poder real, esto es el FMI, que muestra de alguna forma la cohesión interna del peronismo. Massa tiene un alto índice de conocimiento, es decir, casi del 100 por ciento, por lo tanto eso es un plus en la construcción de su candidatura y a partir de ahora lo que tendrá que hacer la coalición será ofrecer una base programática que permita movilizar al electorado".