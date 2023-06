Willer Ditta encendió un conflicto en Newell’s que nadie esperaba. El colombiano se negó a jugar ante Huracán para forzar su venta a Cruz Azul pero su actitud no hizo más que endurecer la posición negociadora del club. Newell's pide tres millones y medio de dólares por su ficha y no negocia nada por debajo de esa cifra. El jueves el equipo de Gabriel Heinze juega en el Coloso la última fecha de la Copa Sudamericana y el técnico no lo tiene en cuenta al zaguero central.

En su deseo por firmar el contrato que Cruz Azul le ofreció, en dólares y por tres años, Ditta eligió el peor camino para salir de Newell’s: se negó a jugar el viernes para que en el parque Independencia acepten la oferta que se hizo por su pase. Cruz Azul se quiso llevar a Ditta por dos millones de dólares. Newell’s pagó 800 mil dólares por el 80 por ciento de su pase y quiere a cambios 3.500.000 dólares libre de impuestos por el colombiano. Y la reacción del presidente Ignacio Astore ayer con el representante del defensor fue intransigente: si los mexicanos no pagan lo que se pide Ditta no se vende. El jugador, entre tanto, deberá recomponer su situación frente a Heinze. El técnico leproso no aceptó las razones de Ditta para no jugar el pasado viernes, las interpretó como un capricho y por eso es difícil que se pueda recuperar la relación entre ambos para que el colombiano sea titular el jueves frente a Audax Italiano por la Sudamericana. De hecho, se espera que en las próximas reuniones Cruz Azul formalice una propuesta de pago por el pase de Ditta por el monto que reclaman los leprosos, lo que hace improbable que el colombiano vuelva a vestir la rojinegra.

En cuanto al equipo, el jueves a las 19 en el parque, ante los chilenos, los leprosos tendrán la oportunidad de obtener puntaje perfecto en la zona de grupos del torneo internacional, lo que le garantizará definir de local en octavos de final e instancias superiores, en caso de avanzar. Por eso, Heinze dispondrá del once titular, es decir una formación muy parecida a la que viene de jugar con Huracán. Audax Italiano, a su vez, ya se quedó con el segundo puesto del grupo y accederá al repechaje con un equipo que viene de ser eliminado de la Libertadores, más allá del resultado de pasado mañana en el parque Independencia. El miércoles 5 de julio la Lepra conocerá a su rival en octavos de la Sudamericana.

Por Liga Profesional Newell’s jugará ante Gimnasia y Esgrima recién el lunes a las 20, lo que permitirá al equipo tener más de tres días de descanso entre un compromiso y otro.