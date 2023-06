Al tiempo que Amsafe Rosario dio cuenta de que ya son 54 las escuelas primarias y secundarias del departamento Rosario que por diferentes de hechos de violencia o amenazas debieron suspender las clases, desde finales de febrero a esta parte; ayer la comunidad educativa de la secundaria Nº 330 "República de Grecia" de Granadero Baigorria volvió a reclamar respuestas para el establecimiento que por problemas edilicios no tiene actividad hace más de un mes. "La situación del edificio es gravísima", dijo Juan Pablo Casiello, de Amsafe Rosario.

En relación a los ataques y amenazas que afectan a escuelas desde finales de febrero, Casiello sostuvo que "son diferentes situaciones que han generado preocupación, temor, angustia; y la necesidad ante la falta de claridad sobre la garantía de seguridad para las comunidades. Son 54 las escuelas que debieron suspender clases. En algunos casos, por un día; y en otros, por una semana. Ante la violencia que no para, se vio esa necesidad de suspensión. Esto trae un impacto muy fuerte en la escolaridad y otro dato que venimos diciendo es que cuando muchas veces la escuela reabre sus puertas después de alguna suspensión, la propia comunidad no encuentra la garantía para volver con normalidad, hay ausentismo, hasta que el barrio se tranquiliza y las familias", dijo en Canal 3.

Al mismo tiempo, el dirigente señaló que "el panorama es diverso", y además indicó que "muchas veces, los chicos y chicas no solo pierden educación, sino que también a veces pierden un plato de comida. Es una combinación alarmante", aseguró.

En cuanto a la escuela 330 de Granadero Baigorria; docentes, estudiantes y familiares se manifestaron con carteles y consignas en avenida San Martín al 1600 de la vecina localidad. "Luchamos para volver a las aulas" y "nuestra escuela está olvidada", eran algunas de las demandas que se podían leer. "Se ha caído parte del techo, hay baños anulados, paredes que se hundieron en los cimientos. Es un hecho de mucho deterioro y desde el 18 de mayo no hubo respuestas", dijo Casiello.

Según se indicó, el problema tiene que ver con que si bien hay un proyecto del año pasado para realizar obras, nada se ha hecho. Daniel Vergara, secretaria de Prensa de Amsafe Rosario agregó en LT8 que "la promesa de obra con relación al edificio escolar no se ha cumplido y el mismo está prácticamente abandonado, por el gobierno de la provincia y por el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), cuyos fondos son manejados por la intendencia de esta ciudad. O sea, ambos gobiernos juegan al vaciamiento de una escuela. Eso es gravísimo”.



En el mismo sentido planteó que “se ha tratado de encontrar alternativas de solución”, como por ejemplo, desarrollar la actividad escolar, transitoriamente, en otro sitio. “Pero no hay lugares disponibles. Todos conocemos la realidad de la escuela pública: los edificios están colmados, con niveles y modalidades de educación que comparten un mismo lugar, etc. Este es un predio enorme, hermosísimo, al que lo único que le falta es que vengan, inmediatamente, la plata y las empresas encargadas de hacer las obras y que las ejecuten”.