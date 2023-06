Jorgelina Cardoso volvió a demostrar que reacciona en público si atacan a su esposo, Ángel Di María. Lo defendió cuando muchos pedían que lo sacaran de la Selección, y ahora le apuntó a hinchas y dirigentes de Central que reprocharon a Fideo no haber pasado por el club en estos días de estadía rosarina y ovacionada participación en la despedida de Maxi Rodríguez en Newell's. Jorgelina abrió su Instagram y disparó: "Que suerte que sean la minoría los que buscan el odio, la desunión, generar malestar entre hinchas de un club y de otro, que bueno que siempre ganemos los buenos, los que priorizamos valores, principios, amistad, respeto, empatía". "Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar", prosiguió la compañera del campeón mundial. "Solo los que te amamos sabemos lo que amas a Central y que no necesitas ir a ver un partido o ir a saludar para que sientas lo que sentís". Y cerró picante con "el sueño de volver a Central cuando vos quieras, no cuando te lo imponga más de un pavote 'valiente' detrás de un teléfono".