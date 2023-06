Como si nunca hubiera terminado sino que hubiera quedado en pausa, volvió la interna por Juan Schiaretti en Juntos por el Cambio. El resultado de las elecciones en Córdoba hizo resurgir la discusión sobre la incorporación del gobernador de Córdoba (que ya quedó afuera de la alianza) y cuánto puede haber afectado a Luis Juez en su desempeño electoral. La candidata del PRO Patricia Bullrich, que acompañó a Juez en la noche larga de no reconocer el resultado, picó en punta y le apuntó a Horacio Rodríguez Larreta: "Los pactos entre políticos para políticos no van más", afirmó. Su candidato a vice fue más explicito y dijo que claramente el planteo de una alianza con Schiaretti afectó el desempeño de Juntos por el Cambio en Córdoba.

La discusión por Schiaretti llegó a las puertas del cierre de alianzas. Larreta, junto con Gerardo Morales, Elisa Carrió y Miguel Angel Pichetto (ahora, todos parte de una misma boleta) fueron quienes empujaron para sumar al peronista a la alianza opositora. Del otro lado, quedaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La discusión no llegó a buen término y Schiaretti se inscribió con su propia lista.

La culpa es de Horacio



El resultado ajustado de las elecciones en Córdoba no hizo más que acicatear al discusión, que parece lejos de estar saldada. El primero en salir a responsabilizar a Larreta por la derrota y a hablar de cómo los había afectado plantear una alianza con Schiaretti fue el compañero de fórmula de Bullrich, el radical Luis Petri. "No tengo duda de que lo perjudicó a Juez. En medio de una contienda provincial, hablar de la posibilidad de incorporar al padre del candidato a gobernador del otro espacio político lo afectó", remarcó. Casualidad directa, fue el planteo.

Pero el dirigente no se conformó en culpar a Larreta de la derrota. También le facturó otra interna que tuvieron en Mendoza: "En Mendoza, durante meses, estuvimos discutiendo la salida de Omar de Marchi, y eso pudo afectar el desempeño electoral". De Marchi formaba parte de la mesa de campaña a presidente de Larreta y terminó rompiendo con el PRO y compitiendo por afuera, sacándole no pocos votos al oficialismo mendocino.

Por si no había quedado claro, Petri concluyó: "Fue inoportuna e inconveniente la decisión de hablar de la frustrada incorporación de Schiaretti en medio de una elección en Córdoba".





Pero Bullrich eligió la espectacularidad. Remarcó que ella había estado presente (a diferencia de Larreta) en el bunker de Juez, junto con su dirigente de confianza Damián Arabia. Larreta no fue de la partida pero envió al diputado Alvaro González.



"Anoche acompañé en Córdoba a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y a todos los cordobeses que quieren un cambio profundo y verdadero. Sin especular y sin hacer cálculos políticos, fui a Córdoba con una convicción: el cambio es a fondo o no es cambio. Los pactos entre políticos para políticos no van más", escribió Bullrich en Twitter en un mensaje cargado de veneno hacia Larreta.



Festejo a distancia

El jefe de Gobierno optó por no recoger el guante ante ninguno de los dardos que le arrojaron desde el bullrichismo. Inconmovible ante las acusaciones, Larreta optó por festejar desde una saludable distancia. Por caso, tuiteó: "¡Elección histórica de Juntos por el Cambio en Córdoba! Felicitaciones a Luis Juez, a Marcos Carasso y a los cientos de miles de cordobeses que dijeron claramente que el cambio en Córdoba está cada vez más cerca. Desde Juntos por el Cambio vamos a seguir trabajando desde la Legislatura y desde cada ciudad que gobernamos para cambiar y transformar la vida de todos los cordobeses", afirmó.



Cuando le preguntaron por Schiaretti, se limitó a decir que, con el resultado, se valora su gestión. “Schiaretti es el gobernador de Córdoba y la gente lo valora, es un tipo de gestión”, dijo.

El jefe de Gobierno ya dejó en claro que no descarta llegar a un acuerdo electoral con Schiaretti más adelante (por ejemplo, después de las PASO o incluso después de las generales y hacia el ballotage) y no es una idea que oculte. De lo que no se hizo cargo es de que esa estrategia pueda haber afectado a Juez, como plantean insistentemente desde el comando de Bullrich.



“Fui el que más los acompañó, acompañé a Luis Juez y lo voy a seguir acompañando --insistió Larreta--. Eso no quita que yo piense que necesitamos sumar. Tenemos que ampliar, construir una nueva mayoría para hacer los cambios que se necesitan y mantenerlos en el tiempo". Advirtió que no fue a Córdoba porque ese día lo pasó con su hija más pequeña.