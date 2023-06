El exministro de Seguridad de la provincia Marcelo Sain y el intendente Pablo Javkin se trenzaron ayer en la red social Twitter por el tema seguridad. En su cuenta Sain compartió una imagen en la que se lo puede ver al intendente con la precandidata a gobernadora de Unidos para Cambiar Santa Fe Carolina Losada, su compañero de fórmula, Federico Angelini, y el precandidato a diputado y actual senador Dionisio Scarpin. "Qué hermoso @pablojavkin!!! Siempre fuiste una larva, ahora se ve", atacó el ex funcionario de Perotti. Pocos minutos más tarde, el rosarino respondió: "Sain, si la velocidad de tu lengua se correspondiera con tus acciones, no tendríamos la inseguridad cada vez peor…". Tratándose de Sain, las cosas no quedaron ahí: "Sos un chanta y una mala persona. Me acusaste de cosas horribles de forma infundada ante personas que sabían que mentías. Sos una mala persona!!!". Luego fue por más: "La inseguridad rosarina la construyeron ustedes, los rosarinos, y tus nuevos socios fueron los hacedores. No te hagas el otario, que todos sabemos de la historia rosarina". A esa altura Javkin lo había dejado escribiendo solo.