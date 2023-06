Crueldad animal fue el tema elegido para simular un juicio por jurados vecinal para faltas municipales, que se realizó en el edificio de la ex Aduana. El procedimiento administrativo apunta a involucrar a la sociedad civil en el juzgamiento de contravenciones e infracciones que provoquen graves daños al patrimonio, al ambiente y lo relacionado al tránsito. La subsecretaria de Legal y Técnica de la Municipalidad, Juliana Conti, indicó que la nueva modalidad se pondrá en marcha a fin de año. "La cercanía y la participación popular, la apropiación de la sociedad de los distintos temas y de las distintas acciones institucionales que antes estaban vedadas a la sociedad, van a fortalecer el camino a la democracia", dijo el intendente Pablo Javkin en la presentación.

Se trata de "una de las formas que el nuevo Código de Convivencia incorpora, en relación a la participación ciudadana. Abrir la justicia municipal de faltas a los vecinos", dijo Conti quien fue parte de la actividad para dar a conocer cómo se juzgarán ciertas contravenciones con la participación popular, a partir de noviembre o diciembre.

Durante el simulacro se recreó una audiencia de juzgamiento de faltas, con representación de cada una de las partes del proceso, en escena. En la previa, el intendente señaló que "una de las grandes peleas es que la Justicia no sea un bien cerrado a la participación popular. Y que la resolución de las causas, que las cuestiones técnicas, no queden cerradas a quienes operan el derecho. Creo que todo nuevo paradigma del rol de las víctimas en el proceso penal, y todo el paradigma del juicio por jurado, está en nuestra constitución de 1853, no estamos inventando nada nuevo, son necesarias para recomponer en Argentina el vínculo entre la justicia y la sociedad. Es un vínculo, me animo a decir, tan o más dañado que el de la sociedad con la política".

Al mismo tiempo, agregó: "Todos hemos adoptado un compromiso con el Código de Convivencia, que es aportar al paso de que en Argentina el juicio por jurado cumpla el mandato constitucional. Hacerlo a nivel local tenía un desafío que era limitar la cantidad de causas, porque muchas son administrativas, pero hay muchos hechos de faltas municipales que además de lo administrativo tienen una profunda conmoción social". En ese sentido, señaló: "Vivimos en una ciudad en la que con todos los problemas que tenemos, todavía la inseguridad vial es la principal causa de muerte. Para nosotros es un gran orgullo hacer un aporte. Rosario quiere sumarse a la lucha por este cambio de paradigma en la justicia penal, y quiere hacerlo de forma efectiva. El juicio por jurados vecinales es la mejor manera para que toda la sociedad participe", remarcó Javkin.

Sobre el alcance de la modalidad, indicó: "Se hará para faltas graves o aquellas que el procurador del municipio determine que tengan algún nivel de conmoción social porque no se produjo el resultado grave pero podría haberse producido. Confiar que la participación popular pueda darle mucha más claridad, un proceso más transparente para las víctimas, es un nuevo paradigma que en doce provincias de Argentina está funcionando"..

El Código de Convivencia decreta que el Juicio por Jurado Vecinal puede ser solicitado por el Procurador de faltas o, con su aval, por el infractor. También establece que el jurado vecinal puede participar cuando se trate de “graves afectaciones a la convivencia ciudadana, o puedan ser generadoras de violencia o provocar graves daños a la salud o al ambiente, o causen graves daños a los servicios públicos”.

Además, se implementará cuando la sanción económica contemplada en el mínimo legal sea igual o superior a 500 Unidades Fijas (unos 100 mil pesos actuales) o implique clausura o inhabilitación por más de 90 días. El juzgamiento por jurado no procede en los casos de discriminación por religión, discapacidad, género o etnia.

En tanto, el jurado vecinal estará compuesto por cinco miembros de base, pero con la posibilidad de extenderse a siete, quienes deberán definir por unanimidad si existe o no la falta. En base a la normativa, podrán determinar alguna escala o sanción concreta. Ese jurado será el encargado de entregar al Juzgado de Faltas un veredicto que declare la inocencia o culpabilidad de la persona presuntamente infractora.

Para ello, el municipio tiene abierto el registro online para quienes se interesen en juzgar faltas municipales bajo el nuevo sistema, donde aparecen, además, los requisitos de postulación. La solicitud es enviada al Tribunal Municipal de Faltas para ser analizada.