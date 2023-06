Este domingo se realizarán las elecciones a gobernador y vice en San Juan, tras el fallo de la Corte que suspendió los comicios del 14 de mayo a raíz de un recurso presentado por la oposición contra la reelección de Sergio Uñac. Se trata de los únicos cargos que resta dirimir, ya que la elección de intendentes, legisladores provinciales y concejales se desarrolló en la fecha original. Por el oficialismo irá el hermano del actual gobernador, el senador nacional Rubén Uñac, que competirá en el frente Todos por San Juan contra José Luis Gioja, quien buscará un cuarto período al frente del Ejecutivo sanjuanino, después de ganar en 2003, 2007 y 2011.

En total, son diez las fórmulas que se presentarán este domingo. En la provincia rige el Sistema de Participación Democrática (Sipad), aprobado en septiembre de 2022, que determina que pueden postularse varios candidatos por un mismo espacio, y el vencedor suma finalmente la totalidad de los votos. Con este mecanismo, similar a la Ley de Lemas, el candidato más votado individualmente no es necesariamente el ganador de la elección. Gana el lema más votado.



Por el frente Todos por San Juan se enfrentarán dos listas. La subagrupación “Vamos” que lleva a Rubén Uñac y el intendente de San Martín, Cristian Andino como candidatos a gobernador y vice; y "Volver", encabezada por el exgobernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, secundado por el jefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo. En caso de ganar, Gioja tendrá su cuarto mandato como gobernador, luego de haber ejercido desde 2003 hasta 2015, alcanzando el máximo de cargos consecutivos que permite la Constitución provincial.

En tanto, Unidos por San Juan, que representa a Juntos por el Cambio en la provincia, irá con cuatro fórmulas: el diputado nacional Marcelo Orrego irá junto al intendente de Rivadavia Fabián Martín, el que tiene más chances y el que promovió la presentación ante la Corte Suprema. También irán las propuestas que encabezan el presidente del GEN, Marcelo Arancibia, el empresario Sergio Vallejos y el exdiputado del Pro Eduardo Cáceres. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, por su parte, presenta una lista única, con los docentes Cristian Jurado y Gloria Cimino para gobernador y vice.

Asimismo, los libertarios tendrán tres propuestas: Desarrollo y Unidad de Agustín Ramírez; El Rugido de Libertad de Paola Miers y el sub lema Libertarios de Yolanda Agüero. Aunque el diputado ultraliberal Javier Milei aseguró en declaraciones recientes que “yo no propuse ningún candidato y sacarme fotos con gente no significa nada”, las tres vertientes se identifican con el proyecto del candidato presidencial y el partido ADN, que integra el frente libertario provincial es uno de los firmantes de La Libertad Avanza a nivel nacional.

La elección de gobernador y vice debía realizarse el 14 de mayo, junto al resto de los cargos provinciales. Sin embargo, un fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a un recurso de la oposición que planteó la inconstitucionalidad de la candidatura del actual gobernador Sergio Uñac suspendió los comicios a menos de una semana de la fecha prevista, en una intromisión que fue incluso repudiada desde el giojismo. Finalmente, la Corte se expidió sobre la cuestión de fondo y rechazó la candidatura de Uñac, por lo que su hermano, el senador Rubén Uñac fue propuesto para disputar la elección de este domingo.

El uñaquismo buscará repetir la buena elección que hizo el 14 de mayo, en la que obtuvo 14 de las 19 intendencias en disputa, frente a las cuatro de Unidos por San Juan y una del sector de Gioja. Además, la coalición oficialista alcanzó 23 de las 36 bancas legislativas, con lo que consolida la mayoría en la Cámara de Diputados provincial. El giojismo, por su parte, aportó alrededor del 30 por ciento de esos votos, con lo que esperan ganar la interna ahora que Sergio Uñac finalmente no será candidato.



