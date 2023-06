El ex intendente de la Capital, Alberto Paredes Urquiza encabeza la lista de precandidatos al senado por el espacio Hacemos por nuestro país que lleva a Juan Schiaretti, gobernador por Córdoba, junto a Florencio Randazzo como precandidatos a presidente y vice.

De extracción justicialista y aliado de Juntos por el Cambio cuando estuvo frente al municipio de la Capital, vuelve al ruedo electoral pero ahora cercano al gobernador Ricardo Quintela, Paredes Urquiza presentó este miércoles la lista que competirá en las PASO. Lo acompañará Andrea Mercado Luna, ex funcionaria de su gabinete y para la Cámara Baja, se presentan Sebastián Parisi, ex director del Hospital Vera Barros y Andrea Cruz, referente del sindicato de Amas de Casa La Rioja.

“Somos parte de un peronismo no extremo, no kirchnerista”, dijo el ex jefe comunal en declaraciones Medios Rioja y afirmó que “se siente referenciado en las figuras de Schiaretti y Randazzo” y consideró que “el camino que necesita tener en el país es del diálogo, de la participación y la búsqueda del consenso”

“Es un orgullo para mí, porque no solo tenemos larga carrera y experiencia política, sino que contamos con personas de bien, capaces que demostraron incluso en su juventud, que están preparados y que merecen oportunidades”, indicó. También reconoció al médico Sebastián Parisi, que “en el peor momento de la salud pública estuvo al frente de la batalla, con una brillante actuación”, en referencia a la Pandemia.

Andrea Cruz indicó que decidió ser precandidata a diputada para ser una opción a aquellos ciudadanos que buscan un cambio en La Rioja: “Con la conformación del espacio buscamos que exista la posibilidad de un cambio en la provincia. Agradezco que Schiaretti haya pensado en las mujeres y especialmente en las amas de casa para que represente y sea su guía en La Rioja”, dijo Cruz.