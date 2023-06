El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, minimizó las disputas internas que derivaron en la fórmula Sergio Massa y Agustín Rossi dando una particular receta para el triunfo electoral: “Se cierran las listas, hay 24 horas de duelo para los que no concretaron aspiraciones y hay que encoumnarse detrás de nuestros candidatos”.



En este sentido, relativizó la situación de Daniel Scioli, que mantuvo su precandidatura hasta último momento con una campaña mediática muy fuerte sosteniendo que no la iba a bajar y finalmente cedió para sostener la unidad del oficialismo, y remarcó que tiene ecos en común con la de Eduardo “Wado” de Pedro. Por eso, aseguró que las candidaturas "son como una carrera" y que "solo hay un ganador al cruzar la meta".

Así, destacó que Unión por la Patria se haya puesto al conjunto por sobre los intereses personales, algo que según su entender está pasando en la oposición: “Cuando un espacio político tiene un proyecto firme de futuro, lo que se discute es quién va a tener la responsabilidad de llevarlo adelante una vez que se cierran las listas”.

“La obligación y la certeza de que todo el espacio se encolumna no está en discusión. No son tensiones, es como cuando hay una carrera. Cuando se da la largada, uno solo es el que llega primero. Nuestro espacio ha sido muy gestual. Y mientras en la oposición se siguen matando por los egos personales, en nuestro espacio el único interés que prima es el de la patria. Por eso estamos todos trabajando”, puntualizó en declaraciones a la AM750.

Pero la lista de Massa no fue, finalmente, la lista de unidad. Consultado por la postulación de Juan Grabois a presidente, admitió: “Nuestro espacio decidió que la discusión sea entre ellos. De ahí para abajo se comparten los mismos candidatos". "Formamos parte de un frente muy amplio. Y el peronismo, por definición, es un frente extremadamente amplio”, agregó. “Yo me voy a encolumnar con Sergio Massa, no tengo ninguna duda”, puntualizó.

Finalmente, Berni refirió algunas palabras a quienes critican a Massa y su origen no kirchnerista. “Es el referente del Frente Renovador, y es parte de este frente electoral. Si hubo una unidad de consenso, si decidieron que el que representaba a todos era Massa, eso no se discute. Después cada espacio tiene su propio candidato. Lo dijo Cristina. Si había PASO el candidato era ‘Wado’”.